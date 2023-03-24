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СБУ затримала агента росії, який працював на заводі "Мотор Січ"

24 березня 2023 12:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Затримані агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі. Серед них — інженер-конструктор заводу "Мотор Січ". 

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ

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Що відомо про затриманих агентів рф

Як розповіли в СБУ, на початку лютого 2023 року їх завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через Телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.

Затримання працівника Мотор Січ

"За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів", — йдеться у повідомленні. 

У Запоріжжі, як зазначають у спецслужбі, поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства "Мотор Січ", який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру. Співробітники СБУ затримали його під час виконання ним розвідувального завдання. Чоловік фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості.

Затримання працівника Мотор Січ

Ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Затримання працівника Мотор Січ

"Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів", — пояснили в СБУ. 

Обшуки та підозра

Під час обшуку у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, 5 листопада минулого року Ставка Верховного головнокомандувача ухвалила рішення про відчуження у власність держави п'яти стратегічно важливих підприємств — "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта". Вилучені активи набули статусу військового майна. Їх управління передано Міністерству оборони.

У жовтні 2022 року СБУ оголосила підозру Богуслаєву та його спільнику за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ️та ст. 111-2 (пособництво державі-агресору). Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку "Мотор Січ" товарів військового призначення для російської штурмової авіації. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також в СБУ повідомили, що Богуслаєв під час війни активно співпрацював із країною-агресором. Докази цієї співпраці оприлюднила Служба безпеки України.

Згодом зʼясувалося, що керівник заводу "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року. Він отримав паспорт росії ще 18 жовтня 2000 року.

У лютому колишній президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв отримав від Офісу генпрокурора нову підозру. Цього разу експосадовця звинувачують у сприянні проросійським бойовикам у Донецькій області.

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