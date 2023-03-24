СБУ задержала агента россии, работавшего на заводе "Мотор Сич"

Задержанные агенты разведывали местонахождение украинских военных объектов

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух агентов ФСБ, проводивших разведывательно-подрывную деятельность в Киевской и Запорожской областях. Среди них — инженер-конструктор завода "Мотор Сич".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Что известно о задержанных агентах РФ

Как рассказали в СБУ, в начале февраля 2023 года их завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю. Вербовка проходила через Телеграмм-канал, где фигуранты периодически публиковали свои прокремлевские комментарии.

"По указаниям врага агенты разведывали местонахождение украинских военных объектов и правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

В Запорожье, как отмечают в спецслужбе, приспешником врага оказался инженер-конструктор предприятия "Мотор Сич", собиравший информацию о Силах обороны на территории областного центра. Сотрудники СБУ задержали его при выполнении им разведывательной задачи. Мужчина фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности.

Еще один российский агент был задержан в пригороде Киева, когда он пытался осуществить фотофиксацию одного из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Развединформация требовалась оккупантам для проведения ракетных ударов по украинским объектам и подготовки диверсий на территории регионов", — пояснили в СБУ.

Обыски и подозрение

Во время обыска у задержанных были обнаружены мобильные телефоны с доказательствами выполнения враждебных задач и переписка с агрессором.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, 5 ноября прошлого года Ставка Верховного главнокомандующего приняла решение об отчуждении в собственность государства пяти стратегически важных предприятий — "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнефть", "Укртатнефть". Изъятые активы приобрели статус военного имущества. Их управление передано Министерству обороны.

В октябре 2022 года СБУ объявила подозрение Богуслаеву и его сообщнику по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору). Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также в СБУ сообщили, что Богуслаев во время войны активно сотрудничал со страной-агрессором. Доказательства этого сотрудничества обнародовала Служба безопасности Украины.

Впоследствии выяснилось, что руководитель завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев имеет российское гражданство с 2000 года. Он получил паспорт россии еще 18 октября 2000 года.

В феврале бывший президент "Мотор Сечи" Вячеслав Богуслаев получил от Офиса генпрокурора новое подозрение. В этот раз экс-чиновника обвиняют в содействии пророссийским боевикам в Донецкой области.