СБУ задержала агента россии, работавшего на заводе "Мотор Сич"
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух агентов ФСБ, проводивших разведывательно-подрывную деятельность в Киевской и Запорожской областях. Среди них — инженер-конструктор завода "Мотор Сич".
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
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Что известно о задержанных агентах РФ
Как рассказали в СБУ, в начале февраля 2023 года их завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю. Вербовка проходила через Телеграмм-канал, где фигуранты периодически публиковали свои прокремлевские комментарии.
"По указаниям врага агенты разведывали местонахождение украинских военных объектов и правоохранительных органов", — говорится в сообщении.
В Запорожье, как отмечают в спецслужбе, приспешником врага оказался инженер-конструктор предприятия "Мотор Сич", собиравший информацию о Силах обороны на территории областного центра. Сотрудники СБУ задержали его при выполнении им разведывательной задачи. Мужчина фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности.
Еще один российский агент был задержан в пригороде Киева, когда он пытался осуществить фотофиксацию одного из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Развединформация требовалась оккупантам для проведения ракетных ударов по украинским объектам и подготовки диверсий на территории регионов", — пояснили в СБУ.
Обыски и подозрение
Во время обыска у задержанных были обнаружены мобильные телефоны с доказательствами выполнения враждебных задач и переписка с агрессором.
Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, 5 ноября прошлого года Ставка Верховного главнокомандующего приняла решение об отчуждении в собственность государства пяти стратегически важных предприятий — "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнефть", "Укртатнефть". Изъятые активы приобрели статус военного имущества. Их управление передано Министерству обороны.
В октябре 2022 года СБУ объявила подозрение Богуслаеву и его сообщнику по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору). Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Также в СБУ сообщили, что Богуслаев во время войны активно сотрудничал со страной-агрессором. Доказательства этого сотрудничества обнародовала Служба безопасности Украины.
Впоследствии выяснилось, что руководитель завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев имеет российское гражданство с 2000 года. Он получил паспорт россии еще 18 октября 2000 года.
В феврале бывший президент "Мотор Сечи" Вячеслав Богуслаев получил от Офиса генпрокурора новое подозрение. В этот раз экс-чиновника обвиняют в содействии пророссийским боевикам в Донецкой области.