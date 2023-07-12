СБУ затримала агента ФСБ, який допомагав окупантам захопити Сєвєродонецьк

Співробітники СБУ та затриманий агент РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російського агента, який допомагав окупантам захопити Сєвєродонецьк. Після цього фігурант втік до Закарпаття.

Про це повідомляє СБУ.

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Затримання ворожого агента

Контррозвідники СБУ провели багатоетапну спецоперацію у декількох регіонах України. Вони затримали агента ФСБ, який "зливав" окупантам локації бійців ЗСУ під час боїв за Сєвєродонецьк минулого року.

Фігурант передавав загарбникам інформацію про укріпрайони, вогневі позиції та блокпости українських воїнів. До того ж він намагався знайти та розповісти окупантам координати бойових позицій артилерії ЗСУ. Отриману інформацію агент РФ надсилав до ФСБ через один з месенджерів у вигляді позначок на електронних картах.

"Розвідінформація потрібна була ворогу для здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах, а також для підготовки бойових операцій щодо захоплення Сєвєродонецька", — йдеться у повідомленні.

Листування фігуранта та ФСБ. Фото: скриншот

Листування фігуранта та ФСБ. Фото: скриншот

Листування фігуранта та ФСБ. Фото: скриншот

Листування фігуранта та ФСБ. Фото: скриншот

Листування фігуранта та ФСБ. Фото: скриншот

Окупанти "кинули" агента РФ

Під час активних бойових дій у Сєвєродонецьку зловмисник вирішив переїхати до Дніпра. Там він хотів відсидітися та повернутися в Луганську область. Загарбники обіцяли "працевлаштувати" його до "МДБ ЛНР". Фігурант безуспішно намагався вийти на свого російського "куратора".

Після невдалих спроб правопорушник виїхав до Закарпаття. Він намагався уникнути правосуддя.

Як покарають зловмисника

Контррозвідники СБУ затримали фігуранта на території регіону. Зловмисником виявився колишній студент одного із вищих навчальних закладів МВС України та мешканець Луганська.

"До початку повномасштабного вторгнення Росії він переїхав до Сєвєродонецька, де був дистанційно завербований ФСБ. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч.1 ст. 111 (державна зрада)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ вдалося затримати ворожого інформатора, який намагався зірвати контрнаступ ЗСУ під Бахмутом. Правоохоронці затримали його у прифронтових районах Донецької області.

Також ми писали, що Служба безпеки України припинила діяльність ще одного інформатора російських спецслужб. Чоловік здавав позиції ЗСУ та планував удар по військовому шпиталю на Миколаївщині.