СБУ задержала агента ФСБ, который помогал оккупантам захватить Северодонецк

Сотрудники СБУ и задержанный агент РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который помогал оккупантам захватить Северодонецк. После этого фигурант сбежал в Закарпатье.

Об этом сообщает СБУ.

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Задержание вражеского агента

Контрразведчики СБУ провели многоэтапную спецоперацию в нескольких регионах Украины. Они задержали агента ФСБ, который "сливал" оккупантам локации бойцов ВСУ во время боев за Северодонецк в прошлом году.

Фигурант передавал захватчикам информацию об укрепрайонах, огневых позициях и блокпостах украинских воинов. К тому же он пытался найти и рассказать оккупантам координаты боевых позиций артиллерии ВСУ. Полученную информацию агент РФ отправлял для ФСБ через один из мессенджеров в виде отметок на электронных картах.

"Развединформация нужна была врагу для осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам, а также для подготовки боевых операций по захвату Северодонецка", — говорится в сообщении.

Переписка фигуранта и ФСБ. Фото: скриншот

Переписка фигуранта и ФСБ. Фото: скриншот

Переписка фигуранта и ФСБ. Фото: скриншот

Переписка фигуранта и ФСБ. Фото: скриншот

Переписка фигуранта и ФСБ. Фото: скриншот

Оккупанты "кинули" агента РФ

Во время активных боевых действий в Северодонецке злоумышленник решил переехать в Днепр. Там он хотел отсидеться и вернуться в Луганскую область. Захватчики обещали "трудоустроить" его в "МГБ ЛНР". Фигурант безуспешно пытался выйти на своего российского "куратора".

После неудачных попыток правонарушитель уехал в Закарпатье. Он пытался избежать правосудия.

Как накажут злоумышленника

Контрразведчики СБУ задержали фигуранта на территории региона. Злоумышленником оказался бывший студент одного из высших учебных заведений МВД Украины и житель Луганска.

"До начала полномасштабного вторжения России он переехал в Северодонецк, где был дистанционно завербован ФСБ. Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч.1 ст. 111 (государственная измена)", — говорится в сообщении.

Напомним, СБУ удалось задержать вражеского информатора, пытавшегося сорвать контрнаступление ВСУ под Бахмутом. Правоохранители задержали его в прифронтовых районах Донецкой области.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины прекратила деятельность еще одного информатора российских спецслужб. Мужчина сдавал позиции ВСУ и планировал удар по военному госпиталю Николаевской области.