СБУ закликає українців не відвідувати масові зібрання напередодні Великодня

Освячення пасхальних кошиків на Великдень. Фото: Уніан

СБУ закликає українців не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня. Ворог не полишає спроби влаштувати провокації.

Про це інформує СБУ.

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СБУ закликає не відвідувати масові заходи напередодні Великодня

"Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього РФ намагається застосовувати різноманітні інструменти та, серед іншого, приділяє особливу увагу релігійній тематиці", — речник СБУ.

Як зазначається, Служба безпеки України докладає максимум зусиль, аби нейтралізувати вплив ворога на церковне середовище і не дати Росії бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей.

У своїх діях СБУ спирається на закони, інтереси держави та свідому і патріотичну позицію громадян України. Тому наразі важливі пильність, обачність та злагодженість дій кожного з нас.

Служба безпеки закликає громадян напередодні свят:

Обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися

Не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій

Дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону

Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях

Без потреби не затримуватися у храмах при освяченні Великоднього кошика

Повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу

Нагадуємо, що в СБУ працює спеціальна гаряча лінія:

0800 501 482

А також відповідна електронна пошта:

Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

Нагадаємо, що у Пасхальну ніч в кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі урочисте богослужіння очолить Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Освячення пасхальних кошиків буде в неділю з 6 ранку.