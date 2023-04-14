Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Безопасность arrow СБУ призывает украинцев не посещать массовые собрания в канун Пасхи arrow

СБУ призывает украинцев не посещать массовые собрания в канун Пасхи

14 апреля 2023 15:21
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
СБУ призывает украинцев не посещать массовые собрания в канун Пасхи
Освящение пасхальных корзин на Пасху. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

СБУ призывает украинцев не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций безопасности накануне Пасхи. Враг не оставляет попыток устроить провокации.

Об этом информирует СБУ.

Читайте также:

СБУ призывает не посещать массовые мероприятия в канун Пасхи

"Враг прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя, поэтому не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого РФ пытается применять разнообразные инструменты и, среди прочего, уделяет особое внимание религиозной тематике", — спикер СБУ.

Как отмечается, Служба безопасности Украины прилагает максимум усилий, чтобы нейтрализовать влияние врага на церковную среду и не дать России минимальной возможности использовать религиозный вопрос для достижения собственных целей.

В своих действиях СБУ опирается на законы, интересы государства и сознательную и патриотическую позицию граждан Украины. Поэтому сейчас важны бдительность, осмотрительность и слаженность действий каждого из нас.

Служба безопасности призывает граждан накануне праздников:

  • Ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они не происходили
  • Не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям
  • Соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона
  • Не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях
  • Без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальной корзины
  • Сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу

Напоминаем, что в СБУ работает специальная горячая линия:

  • 0800 501 482

А также соответствующая электронная почта:

Информация, полученная по телефону доверия СБУ, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.

Напомним, что в Пасхальную ночь в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе торжественное богослужение возглавит Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний. Освящение пасхальных корзин будет в воскресенье с 6 утра.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB