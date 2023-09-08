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СБУ показала нову модель дальнобійного дрона "Морок"

8 вересня 2023 19:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ показала нову модель дальнобійного дрона "Морок"
Дальнобійний безпілотник "Морок". Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України представила проєкт нового далекобійного безпілотного апарату під назвою "Морок", здатного долати відстані до 800 км. У партнерстві з банком ПУМБ проводиться збирання 60 мільйонів гривень для створення 33 таких пристроїв, при цьому запрошуються усі зацікавлені сторони для фінансування цієї ініціативи.

Про це повідомляє СБУ.

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За словами представників Центру спецоперацій "А" СБУ, і зокрема команди "Білий вовк", ці безпілотники будуть використовуватися для посилення тиску на противника на окупованих територіях.

Як підкреслив лідер групи "Білий вовк" Олег Ємець завдяки цим дронам можна буде діяти ще більш рішуче та несподівано для ворога, при цьому мінімізуючи ризики для власних військовослужбовців, які щодня роблять свій внесок у безпеку країни.

"Це буде чергова відповідь противнику. Дальність польоту таких дронів — 800 км. Отже, бавовна від СБУ буде ще більш яскравою і несподіваною. А ми збережемо життя наших воїнів, які щодня крок за кроком здобувають нашу Перемогу на полі бою", — сказав він.

Безпілотник "Морок"
Безпілотник "Морок". Фото: СБУ
Безпілотник "Морок"
Безпілотник "Морок". Фото: СБУ
скріншот
Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в недавньому інциденті на території Румунії російський БпЛА зазнав аварії, внаслідок чого місцева рослинність значно постраждала від вогню. Журналісти показали місце падіння російського дрона у Румунії.

Також ми повідомляли, що Міністерство оборони Румунії засудило дронову атаку росіян. Армія-агресор випустила 25 дронів по припортовій інфраструктурі міста Рені на Одещині.

 

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