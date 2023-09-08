СБУ показала новую модель дальнобойного дрона "Морок"

Дальнобойный беспилотник "Морок". Фото: СБУ

Служба безопасности Украины представила проект нового дальнобойного беспилотного аппарата с названием "Морок", способного преодолевать расстояния до 800 км. В партнерстве с банком ПУМБ проводится сбор 60 миллионов гривен для создания 33 таких устройств, при этом приглашаются все заинтересованные стороны для финансирования этой инициативы.

Об этом сообщает СБУ.

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По словам представителей Центра спецопераций "А" СБУ, и в частности, команды "Белый волк", что эти беспилотники будут использоваться для усиления давления на противника на оккупированных территориях.

Как подчеркнул лидер группы "Белый волк" Олег Емец благодаря этим дронам можно будет действовать еще более решительно и неожиданно для врага, при этом минимизируя риски для собственных военнослужащих, которые каждый день вносят свой вклад в обеспечение безопасности страны.

"Это будет очередной ответ противнику. Дальность полета таких дронов — 800 км. Следовательно, хлопок от СБУ будет еще более ярким и неожиданным. А мы сохраним жизнь наших воинов, которые каждый день шаг за шагом одерживают нашу Победу на поле боя", — сказал он.

Беспилотник "Морок". Фото: СБУ

Беспилотник "Морок". Фото: СБУ

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, что в недавнем инциденте на территории Румынии российский БпЛА потерпел крушение, вследствие чего местная растительность значительно пострадала от огня. Журналисты показали место падения российского дрона в Румынии.

Также мы сообщали, что Министерство обороны Румынии осудило дроновую атаку россиян. Армия-агрессор выпустила 25 дронов по припортовой инфраструктуре города Рени в Одесской области.