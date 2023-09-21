Саудівська Аравія погрожує створити ядерну бомбу, якщо вона з’явиться в Ірану

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед ібн Салман. Фото: REUTERS

Якщо Іран досягне успіху у своїй ядерній програмі, то Саудівська Аравія буде прагнути зробити те ж саме. Це буде необхідно "з міркувань безпеки та для балансування сил на Близькому Сході".

Про це заявив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Сальман в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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Мухаммед заявив, що його країна дуже стурбована тим, що Іран може створити ядерну зброю.

"Ми стурбовані тим, що будь-яка країна отримає ядерну зброю. Це поганий крок", — заявив він.

Також він додав, що у випадку, якщо Іран придбає ядерну зброю, його країна буде прагнути зробити те ж саме, аби бути в безпеці. Мухаммед припустив, що спроби отримати ядерну зброю загалом є безплідною ідеєю, оскільки її розміщення рівносильне оголошення війни усьому світу.

"Навіть якщо Іран отримає ядерну зброю, якась країна застосує ядерну зброю, це означає, що вони ведуть війну з рештою світу. Світ не може побачити ще одну Хіросіму. Якщо світ побачить загибель 100 000 людей, це означає, що ви перебуваєте в стані війни з рештою світу", — підкреслив принц.

Нагадаємо, 19 вересня російська делегація на чолі з міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу прибула до Тегерана для перемовин з військовим керівництвом Ірану. Зокрема, Шойгу провів перемовини з начальником Генштабу Ірану Мохаммадом Багері та просив більше зброї для РФ.