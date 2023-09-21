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Саудовская Аравия грозится создать ядерную бомбу, если она появится в Иране

21 сентября 2023 11:07
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Саудовская Аравия грозится создать ядерную бомбу, если она появится в Иране
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман. Фото: REUTERS
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Если Иран добьется успеха в своей ядерной программе, то Саудовская Аравия будет стремиться сделать то же самое. Это будет необходимо "из соображений безопасности и балансировки сил на Ближнем Востоке".

Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман в интервью телеканалу Fox News.

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Мухаммед заявил, что его страна очень озабочена тем, что Иран может создать ядерное оружие.

"Мы озабочены тем, что любая страна получит ядерное оружие. Это плохой шаг", — заявил он.

Также он добавил, что в случае, если Иран приобретет ядерное оружие, его страна будет стремиться сделать то же, чтобы быть в безопасности. Мухаммед предположил, что попытки получить ядерное оружие в целом являются бесплодной идеей, поскольку его размещение равносильно объявлению войны всему миру.

"Даже если Иран получит ядерное оружие, какая-нибудь страна применит ядерное оружие, это означает, что они ведут войну с остальным миром. Мир не может увидеть еще одну Хиросиму. Если мир увидит гибель 100 000 человек, это значит, что вы находитесь в состоянии войны с остальным миром", — подчеркнул принц.

Напомним, 19 сентября российская делегация во главе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана. В частности, Шойгу провел переговоры с начальником Генштаба Ирана Мохаммадом Багери и просил больше оружия для РФ.

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