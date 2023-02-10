Сальдо пропонує жителям окупованої Херсонщини гроші за здачу зброї: що відомо

Окупанти пропонують жителям Херсонщини гроші за нелегальну зброю

У Херсонській області окупанти оголосили про винагороди за добровільну здачу нелегальної зброї, боєприпасів та вибухівки. За здану зброю окупанти обіцяють до 10 тис. рублів.

Відповідний "указ" підписав голова окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо.

Заява колаборанта Сальдо

"З метою запобігання незаконному обігу зброї у Херсонській області сьогодні підписав указ про виплату грошової винагороди за здачу нелегальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин", — написав Сальдо у своєму Telegram.

За різні види засобів ураження окупанти пропонують різні виплати.

Які "розцінки"

За одиницю бойової вогнепальної зброї (пістолети, револьвери, гвинтівки, карабіни, автомати, кулемети, гранатомети) можна отримати 10 тис. рублів, йдеться у додатку до "указу", який опублікував Сальдо.

За одиницю зданої вогнепальної цивільної зброї з нарізним стволом можна отримати 8 тис. рублів, за гладкоствольну мисливську рушницю — 6 тис. рублів, за саморобну (перероблену) вогнепальну (газову) зброю або обріз — 3 тис. рублів.

За газову зброю обмеженої поразки пропонується 2 тис. рублів. За артилерійські снаряди, міни, військово-інженерні підривні снаряди, ручні та реактивні протитанкові гранати, бойові ракети, авіабомби винагорода також становить 2 тис. рублів.

100 г вибухових речовин, таких як тротил, амоніт і т. д. (крім пороху) — 500 рублів. Детонатори, вогнетривкі шнури та інші засоби підривання також 500 рублів.

Також окупанти пропонують винагороду за інформацію про місця, де знаходяться нерозірвані боєприпаси.

Нагадаємо, у січні працівники Державного бюро розслідувань разом із Херсонською обласною прокуратурою провели обшук у помешканні головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо. Ще з перших днів повномасштабного вторгнення він перейшов на сторону ворога та працює на розвиток російської агресії на території України.

У його маєтку та за місцем проживання поплічників зрадника виявлено документи рф з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України. Є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких нотувались особливості законодавства рф. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів.

Також відомо, що прокуратура відправила до суду обвинувальні акти щодо трьох херсонських гауляйтерів. Їх звинувачують у державній зраді, колабораціонізмі та виправдання російської агресії. Йдеться про окупаційного "голову військово-цивільної адміністрації Херсонської області", його заступника та так званого "голову Херсонської міської адміністрації".