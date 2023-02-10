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Сальдо боится "незаконного обращения оружия" и задабривает жителей оккупированной Херсонщины деньгами

10 февраля 2023 19:15
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сальдо предлагает жителям оккупированной Херсонщины деньги за сдачу оружия: что известно
Оккупанты предлагают жителям Херсонщины деньги за нелегальное оружие
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Херсонской области оккупанты объявили о вознаграждении за добровольную сдачу нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатки. За сданное оружие оккупанты обещают до 10 тыс. рублей.

Соответствующий указ подписал глава оккупационной администрации Херсонщины Владимир Сальдо.

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"В целях предотвращения незаконного оборота оружия в Херсонской области сегодня подписал указ о выплате денежного вознаграждения за сдачу нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", — написал Сальдо в своем Telegram.

За разные виды средств поражения оккупанты предлагают разные выплаты.

Какие "расценки"

За единицу боевого огнестрельного оружия (пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, автоматы, пулеметы, гранатометы) можно получить 10 тыс. рублей, говорится в приложении к "указу", опубликованному Сальдо.

За единицу сданного огнестрельного гражданского оружия с нарезным стволом можно получить 8 тыс. рублей, за гладкоствольное охотничье ружье 6 тыс. рублей, за самодельное (переработанное) огнестрельное (газовое) оружие или обрез 3 тыс. рублей.

За газовое оружие ограниченного поражения предлагается 2 тыс. рублей. За артиллерийские снаряды, мины, военно-инженерные взрывные снаряды, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы вознаграждение также составляет 2 тыс. рублей.

100 г взрывчатых веществ, таких как тротил, аммонит и т. д. (кроме пороха)  500 рублей. Детонаторы, огнеупорные шнуры и другие средства взрывания также 500 рублей.

Также оккупанты предлагают вознаграждение за информацию о местах, где находятся неразорванные боеприпасы.

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Напомним, в январе работники Государственного бюро расследований вместе с Херсонской областной прокуратурой провели обыск в помещении главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо. Еще с первых дней полномасштабного вторжения он перешел на сторону врага и работает на развитие российской агрессии на территории Украины.

В его имении и по месту жительства приспешников предателя обнаружены документы рф с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины. Есть сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в рублях. Найдены конспекты, в которых записывались особенности законодательства рф. Также обнаружены справки о херсонских патриотах и активистах.

Также известно, что прокуратура отправила в суд обвинительные акты в отношении трех херсонских гауляйтеров. Их обвиняют в государственной измене, коллаборационизме и оправдании российской агрессии. Речь идет об оккупационном "председателе военно-гражданской администрации Херсонской области", его заместителе и так называемом "председателе Херсонской городской администрации".

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