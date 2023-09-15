Румунія збиватиме дрони РФ у разі загрози, — генерал

Російські дрони. Фото: росЗМІ

Заступник керівника військового штабу Румунії генерал Георгіца Влад попередив, що країна не соромиться атакувати російські дрони, які можуть загрожувати Румунії. При цьому через підвищену активність Росії біля українських портів на Дунаї Румунія посилила свою присутність в районі дельти річки, розгорнувши близько 600 військ та радіолокаційне обладнання.

Про це повідомляє Digi24.

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Генерал наголосив, що країна активізувала свої оборонні системи та провела консультації з партнерами з НАТО щодо заходів щодо протидії можливим діям з боку Росії.

На питання щодо потенційного використання румунської системи ППО проти російських дронів, він зазначив, що Румунія готова використати весь арсенал озброєнь у відповідь на можливі загрози.

"У відповідь на будь-яку загрозу ми не вагаємося використовувати всі доступні нам військові ресурси для забезпечення безпеки румунських територій", — наголосив генерал.

Нагадаємо, що після атаки росіян на портову інфраструктуру Одеської області на Дунаї, в Румунії вже втретє за місяць виявили уламки дрона. Тому МЗС Румунії викликало посла РФ.