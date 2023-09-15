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Румыния будет сбивать дроны РФ в случае угрозы, — генерал

15 сентября 2023 22:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Румыния будет сбивать дроны РФ в случае угрозы, — генерал
Российские дроны. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Заместитель руководителя военного штаба Румынии, генерал Георгица Влад предупредил, что страна не стесняется атаковать российские дроны, которые могут представлять угрозу для Румынии. При этом, из-за повышенной активности России возле украинских портов на Дунае, Румыния усилила свое присутствие в районе дельты реки, развернув около 600 войск и радиолокационное оборудование.

Об этом сообщает Digi24.

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Генерал подчеркнул, что страна активизировала свои оборонительные системы и провела консультации с партнерами из НАТО относительно мер по противодействию возможным действиям со стороны России.

 На вопрос о потенциальном использовании румынской системы ПВО против российских дронов, он отметил, что Румыния готова использовать весь арсенал вооружений в ответ на возможные угрозы.

"В ответ на любую угрозу мы не колеблемся использовать все доступные нам военные ресурсы для обеспечения безопасности румынских территорий", — подчеркнул генерал.

Напомним, что после атаки россиян на портовую инфраструктуру Одесской области на Дунае, в Румынии уже в третий раз за месяц обнаружили обломки дрона. Поэтому МИД Румынии вызвал посла РФ.

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