Румыния будет сбивать дроны РФ в случае угрозы, — генерал

Российские дроны. Фото: росСМИ

Заместитель руководителя военного штаба Румынии, генерал Георгица Влад предупредил, что страна не стесняется атаковать российские дроны, которые могут представлять угрозу для Румынии. При этом, из-за повышенной активности России возле украинских портов на Дунае, Румыния усилила свое присутствие в районе дельты реки, развернув около 600 войск и радиолокационное оборудование.

Об этом сообщает Digi24.

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Генерал подчеркнул, что страна активизировала свои оборонительные системы и провела консультации с партнерами из НАТО относительно мер по противодействию возможным действиям со стороны России.

На вопрос о потенциальном использовании румынской системы ПВО против российских дронов, он отметил, что Румыния готова использовать весь арсенал вооружений в ответ на возможные угрозы.

"В ответ на любую угрозу мы не колеблемся использовать все доступные нам военные ресурсы для обеспечения безопасности румынских территорий", — подчеркнул генерал.

Напомним, что после атаки россиян на портовую инфраструктуру Одесской области на Дунае, в Румынии уже в третий раз за месяц обнаружили обломки дрона. Поэтому МИД Румынии вызвал посла РФ.