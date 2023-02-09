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ВСУ отразили атаки врага около 19 населенных пунктов в трех областях, — Генштаб

9 февраля 2023 07:44
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сводка Генштаба 9 февраля: ВСУ отразили атаки врага около 19 населенных пунктов
Украинские защитники продолжают наносить потери врагу
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Враг продолжает вести наступление на пяти направлениях фронта. Оккупанты пытаются взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Наступление врага

Как отмечают в Генштабе, противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Угледар. Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка на Запорожье.

В течение суток российские оккупанты нанесли три ракетных и 45 авиационных ударов, в результате чего погибли три гражданских человека и еще три — находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, враг совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской области.
Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Успехи украинских сил обороны

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Наши артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления врага, три района сосредоточения живой силы, три позиции зенитно-ракетных комплексов, два склада боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов.

Ситуация на оперативных направлениях

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелы подверглись районам более 40 населенных пунктов, в частности, Гай Черниговской области; Заруцкое, Волковка, Атинское, Стукаловка, Соханы, Павловка, Юнаковка, Садки и Мирополье на Сумщине и Уды, Красная Заря, Красное, Липцы, Старица, Волчанск, Варваровка, Верхняя Писаревка, Амбарное, Фиголовка, Красное Первое в Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также повреждено большое количество гражданских жилых домов.
  • На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 25 населённых пунктов. Среди них — Купянск, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области. Враг нанес авиаудары неподалеку от Котляровки и Табаевки Харьковской области и Серебрянского лесничества — Луганской.
  • На Бахмутском направлении обстрелам подверглись, в частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Николаевка, Клищиевка, Озаряновка, Александро-Шультино и Веселое Донецкой области. В целом — более 30 населенных пунктов. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Спорного.
  • На Авдеевском и Новопавловском направлениях под вражеские обстрелы попали районы более 20 населенных пунктов, в частности Петровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Тонечко, Водяное, Красногоровка, Богоявленка, Пречистовка и Угледар Донецкой области. Нанесены авиаудары возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки и Угледара.
  • На Запорожском направлении огневого поражения потерпели Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское в Запорожье.
  • На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Новоалександровка, Гавриловка, Красный Маяк, Змиевка, Дорожное, Берислав, Одрадокаменка, Львовое, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Камышаны, Янтарное, Берегово, Велетенское и Херсон.

Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете от 9 февраля заявил, что российские войска возобновили инициативу в Украине и начали очередное большое наступление в Луганской области. Однако украинские силы не позволяют им получить значительные успехи.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что на севере Луганской области российские оккупационные войска наиболее активно наступают в районе Кременной.

В то же время, ранее стало известно, что российская оккупационная армия получила нереалистические сроки для подготовки большого наступления на Донбассе. Через несколько недель в Украине начнется весна, которая исключит возможность маневренной войны.

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