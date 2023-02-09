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Окупанти розпочали великий наступ на Луганщині, — ISW

9 лютого 2023 07:21
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росія розпочала великий наступ на Луганщині: звіт ISW 9 лютого
Окупанти почали наступ у Луганській області
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські війська відновили ініціативу в Україні та почали черговий великий наступ у Луганській області. Однак українські сили не дають їм отримати значні успіхи. 

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Наступ росіян на Луганщині

Зазначається, що темп російських операцій вздовж лінії Сватове — Кремінна на заході Луганської області помітно зріс протягом останнього тижня. Російські джерела широко повідомляють, що війська рф атакують українські оборонні рубежі та незначно просуваються вздовж кордону Харків —Луганська область, зокрема на північний захід від Сватового біля Куп’янська та на захід від Кремінної.

Геолокаційні кадри бойових дій підтвердили рух росіян у районі Дворічного на північний захід від Сватового. Крім того, російське військове командування, схоже, повністю залучило частини кількох дивізій до наступальних операцій уздовж лінії Сватове — Кремінна.

"Залучення значних частин принаймні трьох основних російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ почався, навіть якщо українські сили поки що заважають російським силам отримати значні успіхи", — кажуть аналітики.

Вікно можливостей для української армії

Вони зазначили, що хоча російські сили в Луганській області зараз мають ініціативу, наступ може прийти до остаточної кульмінації вздовж Сватове — Кремінна лінії без досягнення цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей. 

"Ця кульмінація, ймовірно, дасть вікно можливостей для українських сил, щоб використати їх у власному контрнаступі", — вважають аналітики.

Нагадаємо, раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що на півночі Луганської області російські окупаційні війська найактивніше наступають у районі Кремінної

За його словами, росіяни на цій ділянці фронту наступають кожного дня, практично безперервно. При цьому, як зазначив Гайдай, окупанти намагаються атакувати позиції Сил оборони України невеликими силами, до взводу.

Подібна ситуація, за словами Гайдая, спостерігається і в районах Сватового та Білогорівки. Втім, запевнив очільник військової адміністрації Луганщини, українська армія дає упевнену відсіч усім наступальним спробам окупантів.

Також Сергій Гайдай раніше зазначав, що на території Луганської області фіксується збільшення військової техніки російської армії.

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