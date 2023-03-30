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В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

30 марта 2023 16:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сергей Литовченко
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Согласно закону, предельный возраст принятия на военную службу по контракту лиц офицерского состава увеличат до 32 лет. Раньше этот показатель составлял 30 лет.

Об этом сообщил во время брифинга в Military Media Center заместитель начальника отдела военной кадровой политики Департамента кадровой политики Минобороны Украины полковник Сергей Литовченко.

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Подробности

"Указанным законом (№ 2978-IX "О внесении изменения в статью 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по комплектованию Вооруженных Сил Украины должностными лицами офицерского состава на особый период") предоставлена возможность увеличить с 30 до 32 лет (с учетом получения права на пенсию по выслуге лет по смешанной форме) предельный возраст принятия на военную службу по контракту лиц офицерского состава граждан из числа военнослужащих, резервистов, военнообязанных, не имеющих воинских званий офицерского состава, и граждан призывного возраста, получивших высшее образование по степени не ниже бакалавра и успешно завершивших курс военной подготовки офицерского состава, — отметил Литовченко.

Он добавил, что также упомянутый закон позволит принимать в период действия военного положения на военную службу по контракту лиц офицерского состава военнослужащих из числа сержантов и старшин, не имеющих высшего образования, но не менее трех месяцев принимавших непосредственное участие в ведении военных (боевых) действий и не менее трех месяцев успешно выполняют служебные обязанности на должностях лиц офицерского состава, с одновременным присвоением им первичного воинского звания офицерского состава "младший лейтенант".

"В то же время таким военнослужащим с целью повышения мотивации к военной службе и возможности реализации своего потенциала во время ее прохождения на офицерских должностях предоставляется возможность не позднее шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения пройти соответствующий курс военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности", — отметил офицер.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ объяснили, что назначение сержантов без высшего образования на офицерские должности обусловлено необходимостью комплектования ВСУ.

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