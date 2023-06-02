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Разведывал северную границу: СБУ поймала агента белорусского КГБ

2 июня 2023 13:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Разведывал северную границу: СБУ поймала агента белорусского КГБ
СБУ задержала белорусского "приспешника" Кремля в Ровенской области. Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Служба безопасности Украины задержала очередного российского агента. Им оказался гражданин Беларуси, который шпионил за северной границей Украины.

Об этом сообщает СБУ.

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Вражеским информатором оказался гражданин Беларуси, который имеет вид на постоянное проживание в Украине и уже длительное время проживает в Ровенской области.

Отмечается, что еще в начале полномасштабного вторжения мужчина был завербован сотрудником белорусского КГБ. Его основной задачей был сбор данных об обороне северных границ Украины и маршрутах перемещения военной техники.

СБУ задержала белорусского "приспешника" Кремля в Ровенской области. Фото: СБУ

"Установлено, что в поле зрения белорусского КГБ он попал как бывший командир подразделения десантно-штурмовых войск советского союза. Тогда он активно участвовал в боевых действиях в Афганистане. Для выполнения разведзаданий в Ровенской области он обходил пограничную территорию и наблюдал за перемещением С", — отметили в СБУ.

Задержанному доложено о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее мы писали, что в Сумской области Служба безопасности Украины "ликвидировала" горе-предпринимателей, которые занимались продажей товаров для военной промышленности России. Следователи разоблачили еще одну теневую схему незаконной продажи.

Добавим, военная контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали дежурного кремлевского агента. В этот раз российского "крота" нашли в рядах ВСУ. Им оказался житель Бахмута, собиравший информацию о западном вооружении и работе украинского ПВО.

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