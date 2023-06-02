Розвідував північний кордон: СБУ піймала агента білоруського КДБ

СБУ затримала білоруського "поплічника" Кремля на Рівненщині. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала чергового російського агента. Ним виявився громадянин Білорусі, який шпигував за північним кордоном України.

Про це повідомляє СБУ.

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Ворожим інформатором виявився громадянин Білорусі, який має посвідку на постійне проживання в Україні і вже тривалий час мешкає на Рівненщині.

Зазначається, що ще на початку повномасштабного вторгнення чоловік був завербований співробітником білоруського КДБ. Його основним завданням був збір даних про оборону північних кордонів України та маршрути переміщення військової техніки.

СБУ затримала білоруського "поплічника" Кремля на Рівненщині. Фото: СБУ

"Встановлено, що у поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ радянського союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані. Для виконання розвідзавдань на Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони", — зазначили в СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Сумщині Служба безпеки України "ліквідувала" горе-підприємців, які займались продажем товарів для військової промисловості Росії. Слідчі викрили ще одну тіньову схему незаконного продажу.

Додамо, військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали чергового кремлівського агента. Цього разу російського "крота" знайшли в лавах ЗСУ. Ним виявився мешканець Бахмута, який збирав інформацію про західне озброєння та роботу української ППО.