Разведчики тестируют новый украинский беспилотник SpyGun: в чем его особенность
После тыловых испытаний новый украинский БпЛА SpyGun передали для тестирования в зону боевых действий. Сейчас его испытывают украинские разведчики.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
Испытания украинского беспилотника SpyGun
Как известно, беспилотник создали украинские инженеры и проектировщик по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, а ныне военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского.
Этот БпЛА предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня.
Комплекс состоит из двух БпЛА и наземной станции управления. Благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ самолет-разведчик способен работать на дальности до 50 км.
Характеристика беспилотника SpyGun
В ведомстве рассказали, что беспилотник SpyGun оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют планировать выбранным маршрутом с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора.
Главные характеристики БпЛА:
- Время полета без посадки — 120-160 мин.
- Максимальная высота полета — 1500 м.
- Рабочая высота — 500-600 м.
- Скорость — 90 км/ч.
- Камеры ― курсовая онлайн и GoPro.
"БпЛА SpyGun относительно недорог и быстр в производстве с простым дизайном корпуса, что придает "Шпиону" незаметности в небе во время работы", — отметили в ГУР.
Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников показал украинскую станцию разведки РПС-7 "Ингул", находящуюся на этапе испытаний. Система способна обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты на большом расстоянии.