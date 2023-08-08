Разведчики тестируют новый украинский беспилотник SpyGun: в чем его особенность

Украинский беспилотник SpyGun. Фото: скриншот

После тыловых испытаний новый украинский БпЛА SpyGun передали для тестирования в зону боевых действий. Сейчас его испытывают украинские разведчики.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Читайте также:

Испытания украинского беспилотника SpyGun

Как известно, беспилотник создали украинские инженеры и проектировщик по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, а ныне военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского.

Этот БпЛА предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня.

Комплекс состоит из двух БпЛА и наземной станции управления. Благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ самолет-разведчик способен работать на дальности до 50 км.

Украинский беспилотник SpyGun. Фото: разработчиков

Характеристика беспилотника SpyGun

В ведомстве рассказали, что беспилотник SpyGun оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют планировать выбранным маршрутом с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора.

Главные характеристики БпЛА:

Время полета без посадки — 120-160 мин.

Максимальная высота полета — 1500 м.

Рабочая высота — 500-600 м.

Скорость — 90 км/ч.

Камеры ― курсовая онлайн и GoPro.

"БпЛА SpyGun относительно недорог и быстр в производстве с простым дизайном корпуса, что придает "Шпиону" незаметности в небе во время работы", — отметили в ГУР.

Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников показал украинскую станцию разведки РПС-7 "Ингул", находящуюся на этапе испытаний. Система способна обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты на большом расстоянии.