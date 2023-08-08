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Разведчики тестируют новый украинский беспилотник SpyGun: в чем его особенность

8 августа 2023 12:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Разведчики тестируют новый украинский беспилотник SpyGun: в чем его особенность
Украинский беспилотник SpyGun. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После тыловых испытаний новый украинский БпЛА SpyGun передали для тестирования в зону боевых действий. Сейчас его испытывают украинские разведчики.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

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Испытания украинского беспилотника SpyGun

Как известно, беспилотник создали украинские инженеры и проектировщик по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, а ныне военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского.

Этот БпЛА предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня.

Комплекс состоит из двух БпЛА и наземной станции управления. Благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ самолет-разведчик способен работать на дальности до 50 км.

БПЛА
Украинский беспилотник SpyGun. Фото: разработчиков

Характеристика беспилотника SpyGun

В ведомстве рассказали, что беспилотник SpyGun оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют планировать выбранным маршрутом с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора.

Главные характеристики БпЛА:

  • Время полета без посадки — 120-160 мин.
  • Максимальная высота полета — 1500 м.
  • Рабочая высота — 500-600 м.
  • Скорость — 90 км/ч.
  • Камеры ― курсовая онлайн и GoPro.

"БпЛА SpyGun относительно недорог и быстр в производстве с простым дизайном корпуса, что придает "Шпиону" незаметности в небе во время работы", — отметили в ГУР.

Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников показал украинскую станцию разведки РПС-7 "Ингул", находящуюся на этапе испытаний. Система способна обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты на большом расстоянии.

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