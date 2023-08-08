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Розвідники тестують новий український безпілотник SpyGun: у чому його особливість

8 серпня 2023 12:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Розвідники тестують новий український безпілотник SpyGun: у чому його особливість
Український безпілотник SpyGun. Фото: скріншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після тилових випробувань новий український БпЛА SpyGun передали для тестування у зону бойових дій. Наразі його випробовують українські розвідники.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України

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Випробовування українського безпілотника SpyGun

Як відомо, безпілотник створили українські інженери й проєктувальник за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського. 

Цей БпЛА призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню. 

Комплекс складається з двох БпЛА та наземної станції управління. Завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 км.

БпЛА
Український безпілотник SpyGun. Фото: розробників

Характеристика безпілотника SpyGun

У відомстві розповіли, що безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють планерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора.

Головні характеристики БпЛА:

  • Час польоту без посадки ― 120-160 хв.
  • Максимальна висота польоту ― 1500 м.
  • Робоча висота ― 500-600 м.
  • Швидкість ― 90 км/год.
  • Камери ― курсова онлайн та GoPro.

"БпЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає "Шпигуну" непомітності в небі під час роботи", — наголосили у ГУР. 

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков показав українську станцію розвідки РПС-7 "Інгул", яка перебуває  на етапі випробувань. Система здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані.

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