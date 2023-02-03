Война в Украине

В феврале-марте украинская разведка ожидает активных действий на фронте. Интенсивность боев на востоке Украины является попыткой реализации поставленной президентом РФ задачи по захвату восточных областей Украины.

Об этом сообщает АрмияInform.

Ситуация на фронте

"Февраль-март мы ожидаем очень активных событий. Задача от путина — захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем в Донбассе, — это попытка реализации этих планов. Кроме потери в живой силе и технике. Враг пытается выполнить задачу диктатора. Поэтому да, в ближайшее время будут активные события", — сказал представитель разведки и добавил, что украинские силы обороны не ждут сложа руки.

Напомним, по сведениям британской разведки, роль россии как надежного экспортера оружия, вероятно, подорвана ее вторжением в Украину и международными санкциями. Сейчас россия вынуждена отдавать приоритет выработке оружия для собственной армии, а не для экспорта.

Как отмечается в сообщении, еще до вторжения в Украину доля России на международном рынке оружия уменьшалась. Теперь, столкнувшись с противоречивыми требованиями, россия почти наверняка отдаст приоритет развертыванию нового, производимого собственными силами оружия в Украине, а не поставке партнерам.