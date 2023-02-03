Разведка ожидает активных действий на фронте: какие сроки
В феврале-марте украинская разведка ожидает активных действий на фронте. Интенсивность боев на востоке Украины является попыткой реализации поставленной президентом РФ задачи по захвату восточных областей Украины.
Об этом сообщает АрмияInform.
-
Илья Забарный оказался в лидерах по зарплате в "Борнмуте": сколько будет зарабатывать украинец
-
"Оправдывает оккупацию Украины": прокуратура сообщила о подозрении российскому блогеру-пропагандисту
-
За неделю из портов Одесчины экспортировали более полумиллиона агропродукции
-
Готовили теракты и собирали данные о позициях ВСУ: СБУ разоблачила российскую агентуру в Днепропетровской области
-
Эксперты спрогнозировали потери экономики россии из-за введения эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля
-
Фонд госимущества пустит с молотка очередной морпорт
-
Имущество Ахметова, Шуфрича и Коломойского: в Крыму "национализировали" 500 объектов недвижимости
-
В Польше назвали худший сценарий завершения войны
-
"Жизни украинцев — это самая высокая ценность": Вадим Гутцайт осудил позицию МОК
-
Уничтожили 140 из 200 "вагнеровцев": одесские бойцы рассказали о 10-часовом бое
Ситуация на фронте
"Февраль-март мы ожидаем очень активных событий. Задача от путина — захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем в Донбассе, — это попытка реализации этих планов. Кроме потери в живой силе и технике. Враг пытается выполнить задачу диктатора. Поэтому да, в ближайшее время будут активные события", — сказал представитель разведки и добавил, что украинские силы обороны не ждут сложа руки.
Напомним, по сведениям британской разведки, роль россии как надежного экспортера оружия, вероятно, подорвана ее вторжением в Украину и международными санкциями. Сейчас россия вынуждена отдавать приоритет выработке оружия для собственной армии, а не для экспорта.
Как отмечается в сообщении, еще до вторжения в Украину доля России на международном рынке оружия уменьшалась. Теперь, столкнувшись с противоречивыми требованиями, россия почти наверняка отдаст приоритет развертыванию нового, производимого собственными силами оружия в Украине, а не поставке партнерам.