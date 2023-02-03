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Разведка ожидает активных действий на фронте: какие сроки

3 февраля 2023 14:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Разведка ожидает активных действий на фронте
Война в Украине
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В феврале-марте украинская разведка ожидает активных действий на фронте. Интенсивность боев на востоке Украины является попыткой реализации поставленной президентом РФ задачи по захвату восточных областей Украины.

Об этом сообщает АрмияInform.

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"Февраль-март мы ожидаем очень активных событий. Задача от путина — захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем в Донбассе, — это попытка реализации этих планов. Кроме потери в живой силе и технике. Враг пытается выполнить задачу диктатора. Поэтому да, в ближайшее время будут активные события", — сказал представитель разведки и добавил, что украинские силы обороны не ждут сложа руки.

Напомним, по сведениям британской разведки, роль россии как надежного экспортера оружия, вероятно, подорвана ее вторжением в Украину и международными санкциями. Сейчас россия вынуждена отдавать приоритет выработке оружия для собственной армии, а не для экспорта.

Как отмечается в сообщении, еще до вторжения в Украину доля России на международном рынке оружия уменьшалась. Теперь, столкнувшись с противоречивыми требованиями, россия почти наверняка отдаст приоритет развертыванию нового, производимого собственными силами оружия в Украине, а не поставке партнерам.

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