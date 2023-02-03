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Розвідка чекає на активні дії на фронті: які терміни

3 лютого 2023 14:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Розвідка чекає на активні дії на фронті
Війна в Україні
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У лютому-березні українська розвідка очікує на активні дії на фронті. Інтенсивність боїв на сході України є спробою реалізації поставленого президентом рф завдання щодо захоплення східних областей України.

Про це повідомляє АрміяInform.

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"Лютий-березень ми очікуємо на дуже активні події. Завдання від путіна — захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносилися. Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, — це спроба реалізації цих планів. Крім втрати в живій силі та техніці. Ворог намагається виконати завдання диктатора. Тому так, найближчим часом будуть активні події", сказав представник розвідки та додав, що українські сили оборони не чекають склавши руки.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, роль росії як надійного експортера зброї, ймовірно, підірвана її вторгненням в Україну та міжнародними санкціями. Зараз росія змушена віддавати пріоритет виробленню зброї для власної армії, а не для експорту.

Як зазначається у повідомленні, ще до вторгнення в Україну частка росії на міжнародному ринку зброї зменшувалася. Тепер, зіткнувшись із суперечливими вимогами, росія майже напевно віддасть пріоритет розгортанню нової зброї, що виробляється власними силами в Україні, а не постачанню партнерам.

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