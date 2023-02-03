Розвідка чекає на активні дії на фронті

Війна в Україні

У лютому-березні українська розвідка очікує на активні дії на фронті. Інтенсивність боїв на сході України є спробою реалізації поставленого президентом рф завдання щодо захоплення східних областей України.

Про це повідомляє АрміяInform.

Ситуація на фронті

"Лютий-березень ми очікуємо на дуже активні події. Завдання від путіна — захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносилися. Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, — це спроба реалізації цих планів. Крім втрати в живій силі та техніці. Ворог намагається виконати завдання диктатора. Тому так, найближчим часом будуть активні події", — сказав представник розвідки та додав, що українські сили оборони не чекають склавши руки.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, роль росії як надійного експортера зброї, ймовірно, підірвана її вторгненням в Україну та міжнародними санкціями. Зараз росія змушена віддавати пріоритет виробленню зброї для власної армії, а не для експорту.

Як зазначається у повідомленні, ще до вторгнення в Україну частка росії на міжнародному ринку зброї зменшувалася. Тепер, зіткнувшись із суперечливими вимогами, росія майже напевно віддасть пріоритет розгортанню нової зброї, що виробляється власними силами в Україні, а не постачанню партнерам.