Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Безопасность arrow Разгром оккупантов под Угледаром: ISW прогнозирует новые поражения российской армии arrow

Разгром оккупантов под Угледаром: ISW прогнозирует новые поражения российской армии

11 февраля 2023 07:43
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Разгром оккупантов под Угледаром: анализ от экспертов ISW
Оккупационные войска понесли большие потери во время неудачного штурма под Угледаром
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Последние кадры неудачного российского штурма под Угледаром Донецкой области всколыхнули российское информационное пространство. Военные блоггеры усилили критику командования оккупационной армии, а аналитики пришли к выводу об уровне подготовки солдат армии врага.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Усиление критики военного руководства рф

Как отмечается в отчете, российские военные блоггеры уцепились за кадры разгрома оккупантов под Угледаром, чтобы запустить критику военного руководства. Они утверждают, что те же российские командиры, руководившие чрезвычайно изнурительными штурмами 155-й отдельной морской пехотной бригады в районе Павловки (возле Угледара) в ноябре 2022 года, несут ответственность за попытку захвата Угледара и совершают те же ошибки.

Аналитики отмечают, что один российский блоггер отдельно заявил, что ответственность за тактические провалы россиян у Угледара несет командующий Восточной группировкой войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Другой — призвал к публичным судам, чтобы наказать высокопоставленных офицеров, неоднократно терпевших неудачи на поле боя.

Как отмечают в ISW, судя по обнародованным в сети кадрам, российские войска применяют очень неэффективную тактику, указывающую на то, что 155-я бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала, чем плохого командования.

"Российские блоггеры, вероятно, обвинили российское командование, чтобы умалять тот факт, что системная плохая подготовка российского мобилизованного персонала, скорее всего, приведет к подобным тактическим неудачам по всей Украине", — говорится в отчете ISW.

Что известно о разгроме оккупантов под Угледаром

Пророссийские источники вчера, 10 февраля, признали тяжелые потери российской армии при неудачной попытке наступления под Угледаром в Донецкой области. Сообщается о десятках утраченных танков и бронетранспортеров, количество убитых и раненых военных, вероятно, может исчисляться десятками или даже сотнями.

"Расстреляли, как в тире", — написал о погибших бывший главарь боевиков группировки "ДНР", так называемый "министр обороны" Игорь Гиркин (псевдо Стрелков).

Неудачная атака, видео которой опубликовал следом за украинскими источниками ряд российских провоенных телеграмм-каналов, произошла 6 февраля и закончилась разгромом российского подразделения. Потеряно более 30 единиц техники, в том числе около 15 танков, следует из распространенных видеозаписей.

Гиркин рассказывает о "многих десятках" убитых танкистов. В российских телеграмм-каналах видео из-под Угледара послужили поводом для активной критики военного руководства.

Напомним, ранее боец 204-го отдельного пехотного батальона с позывным "Киянин" рассказал, что город Бахмут остается под контролем Украины, держится вся линия разграничения, подразделения ВСУ выдерживают натиск врага. Сложная ситуация сейчас наблюдается в Угледаре, где вражеская 155-я бригада морской пехоты пошла в наступление, однако понесла немалые потери.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

08:43 Есть попадание в энергообъекты: Днепропетровская ОВА сообщила о последствиях ночной атаки дронов

08:35 Более 1100 оккупантов за сутки отправились к Кобзону: Генштаб объявил огромные потери рф

08:25 Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине: где и когда о ней объявит Байден

08:23 Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб один гражданский человек, четверо ранены

08:12 Из-за санкций россия сократит добычу нефти: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:08 Когда россия начнет новое наступление на украинские территории: прогноз Белого дома

08:00 В Украине потеплеет до +5: на севере и в Винницкой области ожидается снег

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром

07:45 Мобилизация в Украине: как отцу-одиночке получить отсрочку

07:37 Всемирный банк выделил на ремонт путей в деоккупированные села $50 млн гранта

Новина з відео

22:48 Расписанные гильзы, ракеты и буржуйки: в Киеве откроют оригинальную выставку о войне

Новина з відео

19:48 Linkin Park выпустил видеоклип, который создал искусственный интеллект

Новина з відео

19:28 "Я горжусь нашим народом": Зеленский трогательно поблагодарил украинцев

Новина з відео

18:57 Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова презентовала первую украиноязычную песню, которую дважды переписывала

Новина з відео

18:04 "Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 11 февраля: Ракам — уделить время быту, Козерогам — приготовиться к неожиданностям

Новина з відео

17:22 Минкульт предложил Киевской консерватории отказаться от Чайковского в названии и напомнил о законе

Новина з відео

14:06 В Турции из-под завалов достали украинку и ее 4-летнего сына, — CNN

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Актуальное по теме

None 11 Февраль 08:44

Есть попадание в энергообъекты: Днепропетровская ОВА сообщила о последствиях ночной атаки дронов

None 11 Февраль 08:23

Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб один гражданский человек, четверо ранены

None 11 Февраль 08:30

Из-за санкций россия сократит добычу нефти: что известно

None 11 Февраль 08:08

Когда россия начнет новое наступление на украинские территории: прогноз Белого дома

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB