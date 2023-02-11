Разгром оккупантов под Угледаром: анализ от экспертов ISW

Разгром оккупантов под Угледаром: ISW прогнозирует новые поражения российской армии
Последние кадры неудачного российского штурма под Угледаром Донецкой области всколыхнули российское информационное пространство. Военные блоггеры усилили критику командования оккупационной армии, а аналитики пришли к выводу об уровне подготовки солдат армии врага.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
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Усиление критики военного руководства рф
Как отмечается в отчете, российские военные блоггеры уцепились за кадры разгрома оккупантов под Угледаром, чтобы запустить критику военного руководства. Они утверждают, что те же российские командиры, руководившие чрезвычайно изнурительными штурмами 155-й отдельной морской пехотной бригады в районе Павловки (возле Угледара) в ноябре 2022 года, несут ответственность за попытку захвата Угледара и совершают те же ошибки.
Аналитики отмечают, что один российский блоггер отдельно заявил, что ответственность за тактические провалы россиян у Угледара несет командующий Восточной группировкой войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Другой — призвал к публичным судам, чтобы наказать высокопоставленных офицеров, неоднократно терпевших неудачи на поле боя.
Как отмечают в ISW, судя по обнародованным в сети кадрам, российские войска применяют очень неэффективную тактику, указывающую на то, что 155-я бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала, чем плохого командования.
"Российские блоггеры, вероятно, обвинили российское командование, чтобы умалять тот факт, что системная плохая подготовка российского мобилизованного персонала, скорее всего, приведет к подобным тактическим неудачам по всей Украине", — говорится в отчете ISW.
Что известно о разгроме оккупантов под Угледаром
Пророссийские источники вчера, 10 февраля, признали тяжелые потери российской армии при неудачной попытке наступления под Угледаром в Донецкой области. Сообщается о десятках утраченных танков и бронетранспортеров, количество убитых и раненых военных, вероятно, может исчисляться десятками или даже сотнями.
"Расстреляли, как в тире", — написал о погибших бывший главарь боевиков группировки "ДНР", так называемый "министр обороны" Игорь Гиркин (псевдо Стрелков).
Неудачная атака, видео которой опубликовал следом за украинскими источниками ряд российских провоенных телеграмм-каналов, произошла 6 февраля и закончилась разгромом российского подразделения. Потеряно более 30 единиц техники, в том числе около 15 танков, следует из распространенных видеозаписей.
Гиркин рассказывает о "многих десятках" убитых танкистов. В российских телеграмм-каналах видео из-под Угледара послужили поводом для активной критики военного руководства.
Russian Defense ministr Shoigu: "Коррентно, борьба соперничества в Воскресенье области является успешной."— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 10, 2023
So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l
Напомним, ранее боец 204-го отдельного пехотного батальона с позывным "Киянин" рассказал, что город Бахмут остается под контролем Украины, держится вся линия разграничения, подразделения ВСУ выдерживают натиск врага. Сложная ситуация сейчас наблюдается в Угледаре, где вражеская 155-я бригада морской пехоты пошла в наступление, однако понесла немалые потери.