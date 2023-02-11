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Розгром окупантів під Вугледаром: ISW прогнозує нові поразки російської армії

11 лютого 2023 07:43
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Розгром окупантів під Вугледаром: аналіз від експертів ISW
Окупаційні війська зазнали великих втрат під час невдалого штурму під Вугледаром
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Останні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром Донецької області сколихнули російський інформаційний простір. Військові блогери посилили критику командування окупаційної армії, а аналітики зробили висновки про рівень підготовки солдатів армії ворога.  

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Посилення критики військового керівництва рф

Як зазначається у звіті, російські військові блогери вчепилися за кадри розгрому окупантів під Вугледаром, щоб запустити критику військового керівництва. Вони стверджують, що ті ж російські командири, які керували надзвичайно виснажливими штурмами 155-ї окремої морської піхотної бригади в районі Павлівки (біля Вугледара) у листопаді 2022 року, несуть відповідальність за спробу захоплення Вугледара, і роблять ті самі помилки.

Аналітики зауважують, що один російський блогер окремо заявив, що відповідальність за тактичні провали росіян біля Вугледара несе командувач Східного угруповання військ генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Інший — закликав до публічних судів, щоб покарати високопоставлених офіцерів, які неодноразово терпіли невдачі на полі бою.

Як наголошують в ISW, судячи з оприлюднених у мережі кадрів, російські війська застосовують дуже неефективну тактику, що вказує на те, що 155-та бригада морської піхоти, швидше за все, складається з погано навченого мобілізованого персоналу, ніж поганого командування. 

"Російські блогери, ймовірно, звинуватили російське командування, щоб применшити той факт, що системна погана підготовка російського мобілізованого персоналу, швидше за все, призведе до подібних тактичних невдач по всій Україні", — йдеться у звіті ISW.

Що відомо про розгром окупантів під Вугледаром

Проросійські джерела учора, 10 лютого, визнали тяжкі втрати російської армії при невдалій спробі наступу під Вугледаром у Донецькій області. Повідомляється про десятки втрачених танків і бронетранспортерів, кількість убитих і поранених військових, ймовірно, може обчислюватися десятками або навіть сотнями. 

"Розстріляли, як у тирі", — написав про загиблих колишній ватажок бойовиків угруповання "ДНР", так званий "міністр оборони" Ігор Гіркін (псевдо Стрєлков).

Невдала атака, відео якої опублікувала услід за українськими джерелами низка російських провоєнних телеграм-каналів, відбулася 6 лютого і закінчилася розгромом російського підрозділу. Втрачено більше ніж 30 одиниць техніки, зокрема близько 15 танків, випливає із поширених відеозаписів.

Гіркін розповідає про "багато десятків" убитих танкістів. У російських телеграм-каналах відео з-під Вугледара стали приводом для активної критики військового керівництва.

Нагадаємо, раніше боєць 204-го окремого піхотного батальйону с позивним "Киянин" розповів, що місто Бахмут залишається під контролем України, загалом тримається вся лінія розмежування, підрозділи ЗСУ витримують натиск ворога. Складна ситуація наразі спостерігається у Вугледарі, де ворожа 155-та бригада морської піхоти пішла в наступ, однак зазнала чималих втрат

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