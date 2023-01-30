Зеленский обратился к украинцам и сказал что россия будет наказана

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении рассказал про свои командировки в южные города Украины. По его словам, российский террор должен проиграть повсюду и во всем.

Видеообращение опубликовано в Telegram.

Слова Зеленского

"Сегодня весь день в командировке: сначала Николаев, затем Одесса. Встреча и переговоры с делегацией Дании — с госпожой Премьер-министром Фредериксен и представителями коалиции партий. Мы очень подробно говорили об оборонных нуждах Украины. О том, что нам может помочь освободить нашу территорию — наш юг, наш восток. И о том, что нам нужно в контексте восстановления Украины", — сказал украинский лидер.

Также Зеленский сказал, что российский террор должен проиграть повсюду и во всем.

"Российский террор должен проиграть повсюду и во всем — и на поле боя, и в том, чтобы не осталось ни одной руины в нашей стране: чтобы мы смогли все восстановить и доказать, что свобода — крепче", — уточнил он.

Также Президент сказал, что Дания поддержала нашу Черноморскую экспортную инициативу и присоединилась к программе "Зерно из Украины" — Grain from Ukraine.

"Тот факт, что факт, что мы имеем существенный прогресс в отношении продовольственной безопасности, доказывает, что можем достичь прогресса и в других пунктах нашей формулы мира", — уточнил он.

Напомним, что сегодня, 30 января, Президент Владимир Зеленский посетил Одессу. Вместе с ним в регион прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.