Зеленский обратился к украинцам и сказал что россия будет наказана

Российский террор должен проиграть повсюду и во всем: Зеленский обратился к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении рассказал про свои командировки в южные города Украины. По его словам, российский террор должен проиграть повсюду и во всем.
Видеообращение опубликовано в Telegram.
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Слова Зеленского
"Сегодня весь день в командировке: сначала Николаев, затем Одесса. Встреча и переговоры с делегацией Дании — с госпожой Премьер-министром Фредериксен и представителями коалиции партий. Мы очень подробно говорили об оборонных нуждах Украины. О том, что нам может помочь освободить нашу территорию — наш юг, наш восток. И о том, что нам нужно в контексте восстановления Украины", — сказал украинский лидер.
Также Зеленский сказал, что российский террор должен проиграть повсюду и во всем.
"Российский террор должен проиграть повсюду и во всем — и на поле боя, и в том, чтобы не осталось ни одной руины в нашей стране: чтобы мы смогли все восстановить и доказать, что свобода — крепче", — уточнил он.
Также Президент сказал, что Дания поддержала нашу Черноморскую экспортную инициативу и присоединилась к программе "Зерно из Украины" — Grain from Ukraine.
"Тот факт, что факт, что мы имеем существенный прогресс в отношении продовольственной безопасности, доказывает, что можем достичь прогресса и в других пунктах нашей формулы мира", — уточнил он.
Напомним, что сегодня, 30 января, Президент Владимир Зеленский посетил Одессу. Вместе с ним в регион прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.