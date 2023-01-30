Зеленський звернувся до українців і сказав, що росія буде покарана

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні розповів про свої відрядження до південних міст України. За його словами, російський терор має програти всюди і в усьому.

Відеозвернення опубліковано в Telegram.

Слова Зеленського

"Сьогодні весь день у відрядженні: спочатку Миколаїв, потім Одеса. Зустріч та переговори з делегацією Данії — з пані Прем'єр-міністром Фредеріксен та представниками коаліції партій. Ми дуже докладно говорили про оборонні потреби України. Про те, що нам може допомогти звільнити нашу територію — наш південь, наш схід. І про те, що нам потрібно в контексті відновлення України", — сказав український лідер.

Також Зеленський сказав, що російський терор має програти усюди та у всьому.

"Російський терор має програти всюди та в усьому — і на полі бою, і в тому, щоб не залишилося жодної руїни в нашій країні: щоб ми змогли все відновити та довести, що свобода — міцніша", — уточнив він.

Також Президент сказав, що Данія підтримала нашу Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми "Зерно з України" — Grain from Ukraine.

"Той факт, що факт, що ми маємо суттєвий прогрес щодо продовольчої безпеки, доводить, що можемо досягти прогресу і в інших пунктах нашої формули світу", — уточнив він.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 січня, Президент Володимир Зеленський відвідав Одесу. Разом з ним до регіону прибула прем'єр-міністерка Данії Метт Фредеріксен.