Российский обстрел повредил последнюю линию, питавшую ЗАЭС
Ночной ракетный обстрел Украины снова поставил мир на грань ядерной катастрофы. Российские ракеты повредили последнюю линию электропередач, питавшую Запорожскую атомную электростанцию.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
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Проблемы на ЗАЭС
В результате массированного ночного ракетного обстрела российские оккупанты повредили последнюю высоковольтную линию электропередач, питавшую Запорожскую атомную электростанцию.
Сейчас ЗАЭС работает на запасных дизельных генераторах, которые смогут питать станцию до тех пор, пока не закончатся запасы горючего.
Мир на грани катастрофы
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что подобные действия российских захватчиков ставят мир на грань ядерной катастрофы.
"И это на следующий день после переговоров с ООН о демилитаризации ЗАЭС", — напомнил Галущенко.
Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.
Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.
Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигаются с опозданием, десять из них опаздывают более чем на час.
Фото из открытых источников