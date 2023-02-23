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Российское наступление на Донбассе не имеет успеха: в ISW объяснили причины

23 февраля 2023 07:16
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Российское наступление на Донбассе не имеет успеха: в ISW объяснили причины
Наступление оккупационных войск на Востоке неэффективно
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

России не хватает боевой мощи и ресурсов, необходимых для поддержки ее новых наступательных операций в Украине. Российские войска активизировали наступление на нескольких направлениях фронта, однако ни на одном не преуспели.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Активизация наступления

Аналитики обратили внимание на сообщения украинской военной разведки. Так, представитель Главного управления военной разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что в начале февраля российские войска активизировали наступательные операции по меньшей мере на четырех-пяти направлениях в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, но пока не добились значительных результатов. Российские войска сосредотачивают усилия на захвате Купянска, Лимана, Бахмута, Марьинки, Авдеевки и Угледара.

Неэффективность наступательных действий

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что российское наступление настолько неэффективно, что почти незаметно, и отметил, что российские войска распределяли снаряды и боеприпасы для поддержки наступления на Бахмутском, Лиманском и Угледарском направлениях. Аналитики отметили, что это заявление совпадает с их оценкой о том, что российские силы предпочитают Бахмутское и Лиманское направления и еще не осуществили значительный толчок для наступления в районах к западу от Донецка.

По словам Буданова, запасы российской артиллерии сократились до 30% от общего количества снарядов. Он заявил, что россия импортировала пробную партию артиллерийских снарядов из Ирана, и сейчас пытается закупить еще одну партию из 20 тыс. снарядов. Буданов также отметил, что российская тактика вокруг Бахмута и Угледара в значительной степени изменилась от артиллерийских и механизированных атак до пехотных штурмов из-за нехватки снарядов и бронетехники. Кроме того, он сообщил, что россия направила на передовую более 90% из 316 тыс. мобилизованного персонала, что дополнительно подтверждает оценки Запада и ISW о том, что у российских сил нет значительных неиспользованных боеспособных резервов.

Буданов также отметил, что заявленная кремлем цель производить 800 танков в год нереальна. Также он заявил, что россия может производить лишь 40 крылатых ракет в месяц, которые они тратят за один раунд ракетных ударов. Россия уже потеряла не менее 1500 танков и, возможно, даже 2000, как ранее сообщал ISW.

Напомним, ранее военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев объяснил, почему российское наступление не приносит оккупантам никаких результатов.

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