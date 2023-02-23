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Російський наступ на Донбасі не має успіху: в ISW пояснили причини

23 лютого 2023 07:16
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Російський наступ на Донбасі не має успіху: в ISW пояснили причини
Наступ окупаційних військ на Сході є неефективним
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Росії бракує бойової потужності та ресурсів, необхідних для підтримки її нових наступальних операцій в Україні. Російські війська активізували наступ на декількох напрямках фронту, однак на жодному не досягли успіху. 

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Активізація наступу

Аналітики звернули увагу на повідомлення української військової розвідки. Так, представник Головного управління військової розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що на початку лютого російські війська активізували наступальні операції щонайменше на чотирьох-п’яти напрямках у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях, але поки не досягли значних результатів. Російські війська зосереджують зусилля на захопленні Куп'янська, Лимана, Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки та Вугледара.

Неефективність наступальних дій

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що російський наступ настільки неефективний, що його майже непомітно, і зазначив, що російські війська розподіляли снаряди та боєприпаси для підтримки наступу на Бахмутському, Лиманському та Вугледарському напрямках. Аналітики зазначили, що ця заява збігається з їхньою оцінкою про те, що російські сили віддають перевагу Бахмутському та Лиманському напрямках і ще не здійснили значного поштовху для наступу в районах на захід від Донецька.

За словами Буданова, запаси російської артилерії скоротилися до 30% від загальної кількості снарядів. Він заявив, що Росія імпортувала пробну партію артилерійських снарядів з Ірану і зараз намагається закупити ще одну партію з 20 тис. снарядів. Буданов також зазначив, що російська тактика навколо Бахмута та Вугледара значною мірою змінилася від артилерійських і механізованих атак до піхотних штурмів через брак снарядів і бронетехніки. Крім того, він повідомив, що росія направила на передову понад 90% з 316 тис. мобілізованого персоналу, що додатково підтверджує оцінки Заходу та ISW про те, що російські сили не мають значних невикористаних боєздатних резервів.

Буданов також зазначив, що заявлена кремлем мета виробляти 800 танків на рік є нереальною. Також він заявив, що росія може виробляти лише 40 крилатих ракет на місяць, які вони витрачають за один раунд ракетних ударів. Росія вже втратила щонайменше 1500 танків і, можливо, навіть 2000, як раніше повідомляв ISW.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов пояснив, чому російський наступ не приносить окупантам жодних результатів

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