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Россияне запустили новую ИПСО: подробности Центра стратегических коммуникаций

4 апреля 2023 12:13
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россияне с 1 апреля запустили в сети очередной фейк об Украине
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Видео, которые распространяются сетью под названиями "это конец", "мужчин нет", "уже половина населения женщины" — очередной фейк оккупантов. Для распространения этой дезинформации россияне создали фейковый сайт одного из украинских изданий.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Что известно о новой дезинформационной кампании врага

Центр стратегических коммуникаций продолжает фиксировать в Facebook новые информационно-психологические операции противника.

"Удручающие и жесткие для восприятия видеоролики запулили фейкоробы Кремля, начинавшиеся с фраз: Украинцы! Это конец! При попытке перейти по ссылке из этой рекламы, читателя сразу перенаправляло на фейковый сайт "РБК-Украина", где ему для ознакомления предлагалась наспех набросанная пропагандой рф статья: "Снаряды с обедненным ураном: Союзники превращают Украину в свалку отходов", — говорится в сообщении.

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В Центре отмечают, что кремлевские фейкометы "не изменяют своему стилю" и продолжают продвигать свою дезинформацию как на старых страницах в Facebook, так и на фальшивом сайте "РБК-Украина".

Откуда запустили фейк

Рекламные кампании по распространению очередного российского фейка запустили со страницы в Facebook под названием Cripto nucergeq, которая маскируется под торговлю и заработок в криптовалюте на играх. Она уже попадала в поле аналитиков Центра из-за распространения других российских фейков.

По данным Центра стратегических коммуникаций, все шесть вражеских кампаний было запущено 1 апреля. Первые же признаки активности на странице датируются 1 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне пытаются деморализовать украинцев. Именно поэтому появилось фейковое "видообращение" от имени военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады.

Также ранее в социальных сетях ширилось видео, как люди в военной форме требуют от президента Зеленского закрыть Верховную Раду. Однако эксперты Центра стратегических коммуникаций обратили внимание, что распространение такого контента имеет признаки враждебной информационно-психологической операции.

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