Росіяни запустили нову ІПСО: подробиці від Центру стратегічних комунікацій

Росіяни з 1 квітня запустили у мережі черговий фейк про Україну

Відео, які ширяться мережею під назвами "це кінець", "чоловіків нема", "вже половина населення жінки" – черговий фейк окупантів. Для поширення цієї дезінформації росіяни створили фейковий сайт одного з українських видань.

Про це повідомляє Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Центр стратегічних комунікацій продовжує фіксувати у Facebook нові інформаційно-психологічні операції ворога.

"Гнітючі та жорсткі для сприйняття відеоролики запулили фейкороби Кремля, які починалися з фраз: Українці! Це кінець! Під час спроби перейти за посиланням з цієї реклами, читача одразу перенаправляло на фейковий сайт "РБК-Україна", де йому для ознайомлення пропонувалася нашвидкуруч накидана пропагандою рф стаття: "Снаряди зі збідненим ураном: Союзники перетворюють Україну на звалище відходів", — йдеться у повідомленні.

У Центрі зауважують, що кремлівські фейкомети "не зраджують своєму стилю" і продовжують просувати свою дезінформацію як на старих сторінках у Facebook, так і на фальшивому сайті "РБК-Україна".

Звідки запустили фейк

Рекламні кампанії для поширення чергового російського фейку запустили зі сторінки у Facebook під назвою Cripto nucergeq, яка маскується під торгівлю й заробіток у криптовалюті на іграх. Вона вже потрапляла у поле аналітиків Центру через поширення інших російських фейків.

За даними Центру стратегічних комунікацій, усі шість ворожих кампаній запустили 1 квітня. Перші ж ознаки "активності" на сторінці датуються 1 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни намагаються деморалізувати українців. Саме тому з’явилося фейкове "відеозвернення" від імені військовослужбовців 53-ої окремої механізованої бригади.

Також раніше у соціальних мережах ширилося відео, як люди у військовій формі вимагають від президента Зеленського закрити Верховну Раду. Проте експерти Центру стратегічних комунікацій звернули увагу на те, що поширення такого контенту має ознаки ворожої інформаційно-психологічної операції.