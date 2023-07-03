Россияне разместили ракетные комплексы вокруг крымского завода "Титан"

Завод "Крымский титан". Фото: Voicecrimea

Российские оккупанты разместили ракетные комплексы "Панцирь-С1" вокруг завода "Крымский титан" в городе Армянск. Вероятно, захватчики готовятся к теракту.

Об этом сообщает Evocation.info.

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"Вокруг завода оккупанты разместили замаскированные ПВО, милитаризуя химическое предприятие", — говорится в сообщении.

По информации Evocation.info, на заводе в Крыму могут находиться штабы российских оккупантов и склады с боеприпасами. Издание отмечает, что большое количество товарных вагонов на железнодорожной ветке, ведущей к неработающему предприятию, — странное совпадение.

"Именно так оккупанты прикрывают эти склады и штабы, используя опасный стратегический объект. Такая ситуация — предпосылка для возникновения аварийной ситуации внутри самого предприятия", — говорится в сообщении.

В случае теракта на заводе российские оккупанты, вероятно, будут пытаться обвинить бойцов ВСУ.

Места размещения ракетных комплексов "Панцирь-С1" возле завода "Крымский титан". Фото: t.me/evocationinfo

Пост Evocation.info. Фото: скриншот

Напомним, в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что российские военные минируют химический завод "Крымский титан" возле Армянска. В случае взрыва аммиачное облако распространится через полчаса и накроет близлежащие районы.

Также мы писали, что появилась информация о возможных провокациях на химическом заводе "Крымский титан". В зависимости от того, куда и с какой скоростью будет направлен ветер, у жителей Украины от 6 до 24 часов, чтобы спрятаться от опасных загрязнений.