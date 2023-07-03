Росіяни розмістили ракетні комплекси навколо кримського заводу "Титан"

Завод "Кримський титан". Фото: Voicecrimea

Російські окупанти розмістили ракетні комплекси "Панцир-С1" навколо заводу "Кримський титан" у місті Армянськ. Ймовірно, загарбники готуються до теракту.

Про це повідомляє Evocation.info.

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"Навколо заводу окупанти розмістили замасковані ППО, мілітаризуючи хімічне підприємство", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Evocation.info, на заводі в Криму можуть бути штаби російських окупантів та склади з боєприпасами. Видання зазначає, що велика кількість товарних вагонів на залізничній гілці, що веде до непрацюючого підприємства — дивний збіг

"Саме так окупанти прикривають ці склади і штаби, використовуючи небезпечний стратегічний об'єкт. Така ситуація — передумова для виникнення аварійної ситуації всередині самого підприємства", — йдеться у повідомленні.

У разі теракту на заводі російські окупанти, ймовірно, намагатимуться звинуватити бійців ЗСУ.

Місця розміщення ракетних комплексів "Панцир-С1" поблизу заводу "Кримський титан". Фото: t.me/evocationinfo

Допис Evocation.info. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що російські військові мінують хімічний завод "Кримський титан" біля Армянська. У разі вибуху аміачна хмара пошириться за пів години та накриє прилеглі райони.

Також ми писали, що з’явилась інформація про ймовірні провокації на хімічному заводі "Кримський титан". Залежно від того, куди та з якою швидкістю буде направлений вітер, у мешканців України є від 6 до 24 годин, аби сховатись від небезпечних забруднень.