Россияне били по Херсонщине из авиации и артиллерией: в ОВА рассказали о последствиях

Последствия обстрелов Херсона

За прошедшие сутки россияне 34 раза обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Глава областной администрации заявил, что захватчики били из авиации и артиллерии. Город Херсона обстреляли трижды, выпустив 17 снарядов.

"17 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здания больницы, а также здание Укрпочты. К сожалению, один человек получил ранения", — сообщил он.

Напомним, 25 марта российские военные в очередной раз атаковали город Херсон. На этот раз оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи.

Также сообщалось, что в течение суток 26 марта в Херсонской области четыре человека взорвались на взрывных предметах.

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