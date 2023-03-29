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Росіяни били по Херсонщині з авіації та артилерією: в ОВА розповіли про наслідки

29 березня 2023 08:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Наслідки обстрілів Херсона
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Минулої доби росіяни 34 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок обстрілів одна людина отримала поранення. 

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Глава обласної адміністрації заявив, що загарбники гатили з авіації та артилерії. Місто Херсон обстріляли тричі, випустивши 17 снарядів.

"17 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні й багатоквартирні будинки, територію та будівлі лікарні, а також будівлю Укрпошти. На жаль, одна людина дістала поранення", — повідомив він.

Нагадаємо, 25 березня російські військові вкотре атакували місто Херсон. Цього разу окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги.

Також повідомлялося, що протягом доби 26 березня на Херсонщині четверо людей підірвалися на вибухових предметах

Фото ілюстраційне

 

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