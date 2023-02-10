Россияне обстреляли несколько энергообъектов в Украине

Россияне атаковали ряд энергетических объектов в нескольких областях: где самая сложная ситуация
Россияне утром, 10 февраля, устроили массированную ракетную атаку по Украине. Украинские силы ПВО смогли сбить десятки ракет, однако несколько попали по энергообъектам в нескольких областях.
Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко .
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Что известно об убытках для энергетики
"К сожалению, есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения во многих регионах", — пишет Галущенко.
Худшая ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако целостность энергосистемы в порядке.
"Благодаря успешной работе ПВО и преждевременным техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины. Энергетики работают нон-стоп над возобновлением энергоснабжения" , — рассказал министр.
Укрэнерго рассказало об убытках
В Укрэнерго сообщили о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.
"К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", — говорят специалисты.
Напомним, 10 февраля россияне устроили массированную ракетную атаку по Украине. Известно, что большинство воздушных целей врага успешно сбиты силами ПВО. Взрывы были зафиксированы в Кривом Роге, Днепре, Одессе, Николаеве, Харькове, Ивано-Франковске, Хмельницкой, Виннице, Львове, Полтавской, Кировоградской и столице Украины — Киеве.
Так, по информации столичного городского головы Виталия Кличко, силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 10 вражеских ракет. Известно, что обломки российских ракет повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе.
Во Львовской области, недалеко от села Козлов, вражеская ракета упала возле автобусной остановки. К счастью, она не разорвалась.
А вот в Харькове из-за ракетного удара россии пострадали восемь гражданских лиц, двое из них — в тяжелом состоянии. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.