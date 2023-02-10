Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Безопасность arrow Россияне атаковали ряд энергетических объектов в нескольких областях: где самая сложная ситуация arrow

Россияне атаковали ряд энергетических объектов в нескольких областях: где самая сложная ситуация

10 февраля 2023 13:00
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Россияне обстреляли несколько энергообъектов в Украине
Работники ГСЧС тушат огонь на одном из объектов
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Россияне утром, 10 февраля, устроили массированную ракетную атаку по Украине. Украинские силы ПВО смогли сбить десятки ракет, однако несколько попали по энергообъектам в нескольких областях.

Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко .

Читайте также:

Что известно об убытках для энергетики

"К сожалению, есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения во многих регионах", — пишет Галущенко.

Худшая ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако целостность энергосистемы в порядке.

"Благодаря успешной работе ПВО и преждевременным техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины. Энергетики работают нон-стоп над возобновлением энергоснабжения" , — рассказал министр.

Укрэнерго рассказало об убытках

В Укрэнерго сообщили о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.

"К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", — говорят специалисты.

Напомним, 10 февраля россияне устроили массированную ракетную атаку по Украине. Известно, что большинство воздушных целей врага успешно сбиты силами ПВО. Взрывы были зафиксированы в Кривом Роге, Днепре, Одессе, Николаеве, Харькове, Ивано-Франковске, Хмельницкой, Виннице, Львове, Полтавской, Кировоградской и столице Украины — Киеве.

Так, по информации столичного городского головы Виталия Кличко, силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 10 вражеских ракет. Известно, что обломки российских ракет повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе.

Во Львовской области, недалеко от села Козлов, вражеская ракета упала возле автобусной остановки. К счастью, она не разорвалась.

А вот в Харькове из-за ракетного удара россии пострадали восемь гражданских лиц, двое из них — в тяжелом состоянии. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:17 Украина вернула тела еще 61 погибшего защитника

13:17 В Украине второй раз за день объявляют масштабную воздушную тревогу: что происходит

12:58 В результате обстрела Харькова ранены 8 человек

12:54 Подоляк на фоне массированного обстрела рф призвал Запад дать Украине ракеты большой дальности

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:45 Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

12:42 В Украине завершилась масштабная воздушная тревога: последствия ракетной атаки рф

12:41 Ощадбанк снимает комиссию с неактивированных карт украинцев: детали

12:37 Кличко рассказал, сколько сегодня ракет сбили над Киевом

12:35 Во Львовской области обезвреживают вражескую ракету: движение транспортных средств перекрыли

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Новина з відео

12:45 Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Украине масштабная воздушная тревога: что известно о запуске ракет

Новина з відео

06:15 Алина Байкова оригинально унизила путина на открытии Недели моды в Нью-Йорке

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

20:46 Оборонные потребности, формула мира и членство в ЕС: Зеленский рассказал о деталях визита в Брюссель

Новина з відео

19:31 "За правильное дело": пропагандистка Симоньян призвала россиян умирать на фронте

Новина з відео

18:33 В КМВА показали последствия взрыва на территории бывшего завода

Новина з відео

18:05 "Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 февраля: Тельцам — отвлечься от проблем, Стрельцам — время общения

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Актуальное по теме

None 10 Февраль 13:18

Украина вернула тела еще 61 погибшего защитника

None 10 Февраль 13:16

В Украине второй раз за день объявляют масштабную воздушную тревогу: что происходит

None 10 Февраль 12:56

Подоляк на фоне массированного обстрела рф призвал Запад дать Украине ракеты большой дальности

None 10 Февраль 12:48

HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB