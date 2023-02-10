Россияне обстреляли несколько энергообъектов в Украине

Работники ГСЧС тушат огонь на одном из объектов

Россияне утром, 10 февраля, устроили массированную ракетную атаку по Украине. Украинские силы ПВО смогли сбить десятки ракет, однако несколько попали по энергообъектам в нескольких областях.

Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко .

Что известно об убытках для энергетики

"К сожалению, есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения во многих регионах", — пишет Галущенко.

Худшая ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако целостность энергосистемы в порядке.

"Благодаря успешной работе ПВО и преждевременным техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины. Энергетики работают нон-стоп над возобновлением энергоснабжения" , — рассказал министр.

Укрэнерго рассказало об убытках

В Укрэнерго сообщили о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.

"К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", — говорят специалисты.

Напомним, 10 февраля россияне устроили массированную ракетную атаку по Украине. Известно, что большинство воздушных целей врага успешно сбиты силами ПВО. Взрывы были зафиксированы в Кривом Роге, Днепре, Одессе, Николаеве, Харькове, Ивано-Франковске, Хмельницкой, Виннице, Львове, Полтавской, Кировоградской и столице Украины — Киеве.

Так, по информации столичного городского головы Виталия Кличко, силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 10 вражеских ракет. Известно, что обломки российских ракет повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе.

Во Львовской области, недалеко от села Козлов, вражеская ракета упала возле автобусной остановки. К счастью, она не разорвалась.

А вот в Харькове из-за ракетного удара россии пострадали восемь гражданских лиц, двое из них — в тяжелом состоянии. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.