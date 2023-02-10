Росіяни обстріляли кілька енергооб'єктів в Україні

Працівники ДСНС гасять вогонь на одному з об'єктів

Росіяни вранці, 10 лютого, влаштували масовану ракетну атаку по Україні. Українські сили ППО змогли збити десятки ракет, однак декілька таки влучили по енергооб'єктам в кількох областях.

Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.

Що відомо про збитки для енергетики

"На жаль, є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах", — пише Галущенко.

Найгірша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте, цілісність енергосистеми в порядку.

"Завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання", — розповів міністр.

Укренерго розповіло про збитки

В Укренерго повідомили про влучання ракетами по кількох об'єктах енергоінфраструктури.

"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", — кажуть фахівці.

Нагадаємо, 10 лютого росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Україні. Відомо, що більшість повітряних цілей ворога успішно збито силами ППО. Вибухи були зафіксовані у Кривому Розі, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Харкові, Івано-Франківську, Хмельницьку, Вінниці, Львові, на Полтавщині, Кіровоградщині та у столиці України — Києві.

Так, за інформацією столичного міського голови Віталія Кличка, сили протиповітряної оборони збили над Києвом 10 ворожих ракет. Відомо, що уламки російських ракет пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.

На Львівщині, неподалік села Кізлів, ворожа ракета впала біля автобусної зупинки. На щастя вона не розірвалася.

А от у Харкові через ракетний удар росії постраждали вісім цивільних осіб, двоє х них — у важкому стані. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі медики надають їм всю необхідну допомогу.