Росіяни обстріляли кілька енергооб'єктів в Україні

Росіяни атакували низку енергетичних об'єктів у кількох областях: де найскладніше ситуація
Росіяни вранці, 10 лютого, влаштували масовану ракетну атаку по Україні. Українські сили ППО змогли збити десятки ракет, однак декілька таки влучили по енергооб'єктам в кількох областях.
Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.
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Що відомо про збитки для енергетики
"На жаль, є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах", — пише Галущенко.
Найгірша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте, цілісність енергосистеми в порядку.
"Завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання", — розповів міністр.
Укренерго розповіло про збитки
В Укренерго повідомили про влучання ракетами по кількох об'єктах енергоінфраструктури.
"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", — кажуть фахівці.
Нагадаємо, 10 лютого росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Україні. Відомо, що більшість повітряних цілей ворога успішно збито силами ППО. Вибухи були зафіксовані у Кривому Розі, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Харкові, Івано-Франківську, Хмельницьку, Вінниці, Львові, на Полтавщині, Кіровоградщині та у столиці України — Києві.
Так, за інформацією столичного міського голови Віталія Кличка, сили протиповітряної оборони збили над Києвом 10 ворожих ракет. Відомо, що уламки російських ракет пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.
На Львівщині, неподалік села Кізлів, ворожа ракета впала біля автобусної зупинки. На щастя вона не розірвалася.
А от у Харкові через ракетний удар росії постраждали вісім цивільних осіб, двоє х них — у важкому стані. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі медики надають їм всю необхідну допомогу.