Россия вывела 80% своего военного контингента из Арктики, — Минобороны Норвегии
Российские войска, дислоцирующиеся в Арктике близ Норвегии, на данный момент составляют "20% или меньше" от численности, которую они имели до вторжения в Украину в феврале 2022 года. Это признак того, что россияне не видят угрозы со стороны НАТО.
Об этом заявил командующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен, сообщает Reuters.
Россияне отводят войска от границ НАТО
Норвегия является частью НАТО и имеет общую границу с Россией в Арктике. Эта северная страна граничит с Кольским полуостровом, где сосредоточено большинство российского ядерного оружия, а также Северный флот РФ, составной частью которого являются атомные подлодки.
Выступая после встречи начальников оборонных ведомств стран НАТО в Осло, генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что президент России Владимир Путин "отлично знает", что НАТО не представляет угрозы для России.
"На нашей границе с Россией осталось, возможно, 20% или меньше российских сил, чем было до 24 февраля 2022 года. Если бы он верил, что мы угрожаем России, он не мог бы направить свои войска в Украину, чтобы вести там войну", — считает Кристофферсен.
Граница с Финляндией
Такая модель поведения России похожа на ту, которую она демонстрировала относительно соседней Финляндии после ее вступления в НАТО в апреле, добавил адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО.
Напомним, Финляндия и Россия имеют общую границу протяженностью 1300 км, а российских войск в этой зоне, как и в случае с Норвегией, стало меньше, чем до войны против Украины.
"Россия знает, что НАТО не представляет угрозы, мы не намерены атаковать их. Иначе они бы совсем иначе ответили на вступление Финляндии", — сказал Бауэр на конференции.
Как ранее сообщалось, Норвегия решила передать для Украины истребители F-16. Заявления от официальных лиц еще не последовало.
Напомним, Норвегия ввела новый пакет санкций против россии и кремлевского режима. В санкционный список попали 87 человек.