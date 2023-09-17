Россия вывела 80% своего военного контингента из Арктики, — Минобороны Норвегии

Генерал Эйрик Кристоферсен, глава вооруженных сил Норвегии. Фото: Reuters

Российские войска, дислоцирующиеся в Арктике близ Норвегии, на данный момент составляют "20% или меньше" от численности, которую они имели до вторжения в Украину в феврале 2022 года. Это признак того, что россияне не видят угрозы со стороны НАТО.

Об этом заявил командующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен, сообщает Reuters.

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Норвегия является частью НАТО и имеет общую границу с Россией в Арктике. Эта северная страна граничит с Кольским полуостровом, где сосредоточено большинство российского ядерного оружия, а также Северный флот РФ, составной частью которого являются атомные подлодки.

Выступая после встречи начальников оборонных ведомств стран НАТО в Осло, генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что президент России Владимир Путин "отлично знает", что НАТО не представляет угрозы для России.

"На нашей границе с Россией осталось, возможно, 20% или меньше российских сил, чем было до 24 февраля 2022 года. Если бы он верил, что мы угрожаем России, он не мог бы направить свои войска в Украину, чтобы вести там войну", — считает Кристофферсен.

Граница с Финляндией

Такая модель поведения России похожа на ту, которую она демонстрировала относительно соседней Финляндии после ее вступления в НАТО в апреле, добавил адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО.

Напомним, Финляндия и Россия имеют общую границу протяженностью 1300 км, а российских войск в этой зоне, как и в случае с Норвегией, стало меньше, чем до войны против Украины.

"Россия знает, что НАТО не представляет угрозы, мы не намерены атаковать их. Иначе они бы совсем иначе ответили на вступление Финляндии", — сказал Бауэр на конференции.

Как ранее сообщалось, Норвегия решила передать для Украины истребители F-16. Заявления от официальных лиц еще не последовало.

Напомним, Норвегия ввела новый пакет санкций против россии и кремлевского режима. В санкционный список попали 87 человек.