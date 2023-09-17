Росія вивела 80% свого військового контингенту з Арктики, — Міноборони Норвегії

Генерал Ейрік Крістофферсен, очільник збройних сил Норвегії. Фото: Reuters

Російські війська, які дислокуються в Арктиці поблизу Норвегії, на даний момент становлять "20% або менше" від чисельності, яку вони мали до вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Це є ознакою того, що росіяни не бачать загрози з боку НАТО.

Про це заявив командувач збройними силами Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен, повідомляє Reuters.

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Норвегія є частиною НАТО і має спільний кордон з Росією в Арктиці. Ця північна країна межує з Кольським півостровом, де зосереджена більшість російської ядерної зброї, а також Північний флот РФ, складовою частиною якого є атомні підводні човни.

Виступаючи після зустрічі начальників оборонних відомств країн НАТО в Осло, генерал Ейрік Крістофферсен заявив, що президент Росії Володимир Путін "дуже добре знає", що НАТО не є загрозою для Росії.

"На нашому кордоні з Росією залишилося, можливо, 20% або менше російських сил, ніж було до 24 лютого 2022 року. Якби він вірив, що ми загрожуємо Росії, він не міг би направити свої війська в Україну, щоб вести там війну", — вважає Крістофферсен.

Кордон з Фінляндією

Така модель поведінки Росії подібна до тої, яку вона демонструвала щодо сусідньої Фінляндії після її вступу в НАТО в квітні, додав адмірал Роб Бауер, голова військового комітету НАТО.

Нагадаємо, Фінляндія та Росія мають спільний кордон довжиною 1300 км, а російських військ у цій зоні, як і у випадку з Норвегією, стало менше, ніж до війни проти України.

"Росія знає, що НАТО не є загрозою, ми не маємо наміру атакувати їх. Інакше вони б зовсім по-іншому відповіли на вступ Фінляндії", — сказав Бауер на конференції.

Як раніше повідомляли, Норвегія вирішила передати для України винищувачі F-16. Заяви від офіційних осіб ще не було.

Нагадуємо, Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти Росії та кремлівського режиму. До санкційного списку потрапили 87 осіб.