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Россия ударила по Украине десятками крылатых ракет: подробности очередной массированной атаки

26 января 2023 15:44
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Ракетный обстрел 26 января и атака на Киев - подробности удара по Украине
За все время войны по Киеву впервые полетели гиперзвуковые "Кинжалы"
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Утро четверга, 26 января, в Украине началось с очередной массированной ракетной атаки. В общей сложности было выпущено 55 ракет, из них Воздушные силы Украины сбили 47 штук. Большинство ракет, как всегда, целили по Киеву.

На этот раз столицу атаковало 20 крылатых ракет типа Х-101, Х-555, "Калибр" и впервые были выпущены два "Кинжала". Это гиперзвуковая ракета, которую очень тяжело перехватить специализированными противоракетными комплексами. Однако, похоже, украинская ПВО справилась с ними.

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Россияне впервые попали по Киеву дефицитными "Кинжалами"

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, противник осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су- 35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

Повітряна тривога в метро
Киевляне в метро во время тревоги. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Перед этим, в ночь на четверг 26 января, враг выпустил дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Пуски в три волны были совершены с восточного побережья Азовского моря. Всего 24 "шахеда", которые в результате были уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных сил. 15 из них уже находятся в воздушном пространстве столицы.

Воздушное сражение было более 4 часов. Жертв и попаданий в объекты инфраструктуры не зафиксированы, однако в Киевской области изуродовано 5 жилых домов, 7 объектов и сооружений, а также более 40 автомобилей.

Перед ракетами Украину атаковали "шахеды"

По информации Киевской городской военной администрации, целью "шахедов" было не только поражение наземных целей. По новой тактике агрессора эти дроны являются первой волной комбинированного воздушного удара и направлены на выявление и истощение украинских сил противовоздушной обороны.

"Дронами они атакуют Украину ночью, на этот раз запустили в 22.30 (25 января. — Ред.). Но они долго летят и громко. Визуально их невидно, обнаруживаем радиолокационно. Хотя враг прокладывает маршруты таким образом, чтобы обойти нашу ПВО. Однако мы их уничтожаем на подлете к нашим инфраструктурным объектам. Враг запускает большой спектр ракет, который рассредоточивает нашу противовоздушную оборону", — уточнил представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната в эфире национального телемарафона 28 января.

Юрий Игнат
Юрий Игнат

Воздушная тревога в четверг 26 января в Украине началась в 7:20 утра, и уже через час в воздушное пространство залетели первые российские ракеты. По словам, ракетные удары по Украине наносили 6 самолетов Ту-95МСЗ, Су-35, МиГ-31К. Они вылетели из Мурманской области, а запуск ракет произошел из акватории Черного моря.

Впервые с сентября враг задействовал гиперзвуковые ракеты Х-47м2 "Кинжал". Два типа данных ракет были выпущены по Киеву и, судя по официальной информации об уничтожении всех воздушных целей над Киевом, были сбиты Противовоздушной обороной. Не обошлось без жертв среди гражданского населения. В результате падения частей ракет на нежилое здание в Голосеевском районе погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали.

Также вражеские ракеты повредили энергетический объект в Киевской области, из-за чего начались экстренные отключения света. По данным министра энергетики Германа Галущенко, сложная ситуация с электричеством также в Одесской и Винницкой областях. В Одесской области ремонтные работы займут несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты.

Что же известно о ракетах "Кинжал"

Ракета "Кинжал" считается новейшей на вооружении россии. Это фактически вторая ступень баллистической ракеты "Искандер". Пока неизвестно, куда именно целили в столице данные ракеты и где именно они были сбиты.

По данным Пентагона, с начала полномасштабного вторжения россия запустила по территории Украины до 16 "Кинжалов".

Впервые данный тип ракет был использован 18 марта по подземному военному составу неподалеку от поселка Делятин Ивано-Франковской области. Второй раз три "Кинжала" полетели по гражданским объектам в Одесской области. 7 августа данными ракетами обстреляли объекты в Винницкой области. В общем, их количество в россии составляет около 40 штук, а из-за санкций враг не способен их производить. В отличие, например, от ракеты Х-101.

По данным ресурса Defense Express, в атаке за 26 января россияне в очередной раз задействовали свежие ракеты данного типа. Однако чтобы замаскировать это, они зачистили болгаркой серийные номера на корпусе ракеты.

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