Россия сбрасывает воду из Каховского водохранилища: Шмыгаль выступил с заявлением

Денис Шмыгаль

Украина призывает всеми доступными средствами давить на россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭ, или позволила это сделать украинским специалистам. Действия россиян могут иметь катастрофические последствия для Запорожской АЭС, реакторы которой охлаждаются водоемом.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Атомная угроза

По словам премьер-министра, есть значительна атомная угроза из-за действий оккупантов. Он подчеркнул, что снижение уровня воды в хранилище может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения Запорожской АЭС.

Глава правительства также отметил, что после 14 ракетных атак на украинскую энергосистему теперь россияне пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению.

"После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды. Из-за чего часть населенных пунктов, получающих воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде", — сказал Шмыгаль.

Глава Кабмина подчеркнул, что цивилизованный мир не должен молчать и призвал международных партнеров принять меры, в противном случае это может обернуться экологической катастрофой, которая будет иметь бесчисленные деструктивные последствия для всего континента.

Напомним, ранее в СМИ появились спутниковые снимки, свидетельствующие, что российские оккупанты осушают огромное украинское водохранилище, подвергая опасности Запорожскую атомную электростанцию. При остановке подачи воды могут возникнуть проблемы с охлаждением реакторов.

В начале февраля стало известно, что постоянная миссия МАГАТЭ, работающая на площадке временно оккупированной Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, зафиксировала снижение уровня воды в Каховском водохранилище.

Также сообщалось, что после освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара украинским военным понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств. Российские оккупанты целенаправленно превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, минируя все вокруг из-за страха перед ВСУ.

Международные эксперты также зафиксировали большое количество взрывов на территории Запорожской атомной электростанции.