Россия сбрасывает воду из Каховского водохранилища: Шмыгаль выступил с заявлением

Россия сбрасывает воду из Каховского водохранилища: Шмыгаль призвал мир отреагировать
Украина призывает всеми доступными средствами давить на россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭ, или позволила это сделать украинским специалистам. Действия россиян могут иметь катастрофические последствия для Запорожской АЭС, реакторы которой охлаждаются водоемом.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
-
Украина и Румыния будут взаимно признавать документы об образовании
-
В рф на одном из полигонов готовят две бригады оккупантов для переброски в Украину, — Генштаб
-
Бойфренд Дорофеевой опубликовал откровенные фото с поцелуями: пользователи соцсетей разделились
-
Призовой уикенд: одесские спортсмены покоряют пьедестал
-
Доходы атомной отрасли рф растут: Украина требует санкций ЕС против "Росатома"
-
"Прилеты" есть, наши дома горят", — как живет город Купянск под ежедневными обстрелами
-
Легенда "Валенсии" возглавил родной клуб: должен спасти "летучих мышей" от вылета из Ла Лиги
-
В работе "Новой почты" произошел масштабный сбой
-
В рф устроили истерику из-за фактов о действиях оккупантов на ЧАЭС, которые Украина представит ООН
-
"Тепло для защитников": в Одессе полицейские делали окопные свечи
Атомная угроза
По словам премьер-министра, есть значительна атомная угроза из-за действий оккупантов. Он подчеркнул, что снижение уровня воды в хранилище может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения Запорожской АЭС.
Глава правительства также отметил, что после 14 ракетных атак на украинскую энергосистему теперь россияне пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению.
"После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды. Из-за чего часть населенных пунктов, получающих воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде", — сказал Шмыгаль.
Глава Кабмина подчеркнул, что цивилизованный мир не должен молчать и призвал международных партнеров принять меры, в противном случае это может обернуться экологической катастрофой, которая будет иметь бесчисленные деструктивные последствия для всего континента.
Напомним, ранее в СМИ появились спутниковые снимки, свидетельствующие, что российские оккупанты осушают огромное украинское водохранилище, подвергая опасности Запорожскую атомную электростанцию. При остановке подачи воды могут возникнуть проблемы с охлаждением реакторов.
В начале февраля стало известно, что постоянная миссия МАГАТЭ, работающая на площадке временно оккупированной Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, зафиксировала снижение уровня воды в Каховском водохранилище.
Также сообщалось, что после освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара украинским военным понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств. Российские оккупанты целенаправленно превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, минируя все вокруг из-за страха перед ВСУ.
Международные эксперты также зафиксировали большое количество взрывов на территории Запорожской атомной электростанции.