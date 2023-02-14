Росія скидає воду з Каховського водосховища: Шмигаль виступив з заявою

Денис Шмигаль

Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС, або ж дозволила це зробити українським фахівцям. Дії росіян можуть мати катастрофічні наслідки для Запорізької АЕС, реактори якої охолоджуються за допомогою водосховища.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Атомна загроза

За словами прем’єр-міністра, значною є атомна загроза внаслідок дій окупантів. Він наголосив, що зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС.

Очільник уряду також відзначив, що після 14 ракетних атак на українську енергосистему тепер росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання.

"Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що частина населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води", — сказав Шмигаль.

Глава Кабміну підкреслив, що цивілізований світ не повинен мовчати та закликав міжнародних партнерів вжити заходів, в іншому разі це може обернутися екологічною катастрофою, що матиме незліченні деструктивні наслідки для всього континенту.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилися супутникові знімки, які свідчать, що російські окупанти осушують величезне українське водосховище, наражаючи на небезпеку Запорізьку атомну електростанцію. У разі зупинки подачі води можуть виникнути проблеми з охолодженням реакторів.

На початку лютого стало відомо, що постійна місія МАГАТЕ, яка працює на майданчику тимчасово окупованої Запорізької АЕС — найбільшої в Європі атомної електростанції, зафіксувала зниження рівня води в Каховському водосховищі.

Також повідомлялося, що після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодара українським військовим знадобиться мінімум два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв. Російські окупанти цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед ЗСУ.

Міжнародні експерти також зафіксували велику кількість вибухів біля території Запорізької атомної електростанції.