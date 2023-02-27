Россия перебрасывает военную технику из Беларуси на Донбасс: подробности
Эшелон с техникой Вооруженных сил россии отправился из Беларуси в направлении Донецкой области Украины. В эшелоне ориентировочно 36 единиц бронетехники.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
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Что известно
Отмечается, что вчера, 26 февраля, со станции Слоним (Гродненская область) на станцию Неклиновка (Ростовская область россии, 35 км от границы с Украиной) был отправлен еще один военный эшелон рф.
В составе было 46 вагонов, из них:
- 5 пассажирских вагонов (с личным составом: ≈250 человек);
- 2 крытые вагоны (со снаряжением);
- 36 вагонов-платформ (с колесной и гусеничной военной техникой).
Ориентировочная дата прибытия на станцию назначения (Неклинивка) – 5 марта.
Напомним, 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи", находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов.
Также стало известно, что целью атаки стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 армии рф. В результате полученных повреждений самолет полностью выведен из строя.