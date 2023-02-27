Россия перебрасывает военную технику из Беларуси на Донбасс: подробности

Из Беларуси отправился эшелон с военной техникой

Эшелон с техникой Вооруженных сил россии отправился из Беларуси в направлении Донецкой области Украины. В эшелоне ориентировочно 36 единиц бронетехники.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Что известно

Отмечается, что вчера, 26 февраля, со станции Слоним (Гродненская область) на станцию Неклиновка (Ростовская область россии, 35 км от границы с Украиной) был отправлен еще один военный эшелон рф.

В составе было 46 вагонов, из них:

5 пассажирских вагонов (с личным составом: ≈250 человек);

2 крытые вагоны (со снаряжением);

36 вагонов-платформ (с колесной и гусеничной военной техникой).

Ориентировочная дата прибытия на станцию назначения (Неклинивка) – 5 марта.

Напомним, 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи", находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов.

Также стало известно, что целью атаки стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 армии рф. В результате полученных повреждений самолет полностью выведен из строя.