Россия нарисовала несколько истребителей МиГ-31 на аэродроме Бельбек

Российский истребитель МиГ-31. Фото: росСМИ

На авиационной базе в России присутствуют как реальные истребители МиГ-31, так и их изображения. Также там располагаются модели Су-27, Су-30 и Су-34.

Об этом сообщил аналитик МТ Anderson.

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Последние отчеты говорят о том, что на авиабазе Бельбек во временно оккупированном Крыму были обнаружены изображения МиГ-31.

На спутниковых изображениях видны изменения на базе. Вероятно, для защиты или скрытия летательных аппаратов используются специальные сооружения. Тем не менее некоторые из истребителей находятся на открытом воздухе.

На аэродроме Бельбек обнаружены следующие единицы:

модели Су-27, Су-30 и Су-34;

4 истинных истребителя МиГ-31.

"Еще 4 МиГ-31 нарисованы на линии полета, обратите внимание на явное отсутствие теней", — говорится в сообщении эксперта.

Аналитик предполагает, что создание таких изображений на земле может запутать вражеские ракеты, нацелившиеся на определенные объекты. Однако на спутниковых изображениях легко различить настоящий объект от его изображения. Помимо этого, для маскировки используются различные укрытия для самолетов.

Истребители МиГ-31 на аэродроме Бельбек. Фото: twitter.com/mt_anderson

Истребители МиГ-31 на аэродроме Бельбек. Фото: twitter.com/mt_anderson

Напомним, что сверхзвуковые истребители Миг-31, являющиеся носителями "Кинжалов", готовы к патрулированию над Черным морем. Самолеты планируют переместить на территорию временно оккупированного Крыма в ближайшее время.