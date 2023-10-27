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Росія намалювала кілька винищувачів МіГ-31 на аеродромі Бельбек

27 жовтня 2023 14:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія намалювала кілька винищувачів МіГ-31 на аеродромі Бельбек
Російський винищувач МіГ-31. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На авіаційній базі в Росії є як реальні винищувачі МіГ-31, так і їхні зображення. Також там розташовуються моделі Су-27, Су-30 та Су-34.

Про це повідомив аналітик МТ Anderson.

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Намальовані МіГ-31 на аеродромі Бельбек

Останні звіти свідчать, що на авіабазі Бельбек у тимчасово окупованому Криму було виявлено зображення МіГ-31.

На супутникових зображеннях помітні зміни на базі. Ймовірно, для захисту чи приховування літальних апаратів використовуються спеціальні споруди. Однак, деякі з винищувачів розташовуються на відкритому повітрі.

На аеродромі Бельбек виявлено такі одиниці:

  • моделі Су-27, Су-30 та Су-34;
  • 4 справжні винищувачі МіГ-31.

"Ще 4 МіГ-31 намальовані на лінії польоту, зверніть увагу на явну відсутність тіней", — йдеться у повідомленні експерта.

Аналітик припускає, що створення таких зображень на землі може заплутати ворожі ракети, які орієнтувалися на певні об'єкти. Однак на супутникових зображеннях легко відрізнити справжній об'єкт від зображення. Крім цього, для маскування використовуються різні укриття для літаків.

МіГ-31
Винищувачі МіГ-31 на аеродромі Бельбек. Фото: twitter.com/mt_anderson
МіГ-31 на аеродромі Бельбек
Винищувачі МіГ-31 на аеродромі Бельбек. Фото: twitter.com/mt_anderson

Нагадаємо, що надзвукові винищувачі Міг-31, які є носіями "Кинджалів", готові до патрулювання над Чорним морем. Літаки планують перемістити на територію тимчасово окупованого Криму найближчим часом.

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