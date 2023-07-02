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Россия может дистанционно взорвать ЗАЭС после ее деоккупации, — Зеленский

2 июля 2023 03:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия может дистанционно взорвать ЗАЭС после ее деоккупации, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть возможность дистанционного подрыва Запорожской атомной электростанции российскими оккупантами после ее деоккупации. Поэтому Международное агентство по атомной энергии должно тщательно проверить всю станцию, чтобы избежать подобного сценария.

Об этом президент рассказал в интервью испанским СМИ, сообщили в Офисе Президента.

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Комментарий Зеленского

"Если мир заставит Россию деоккупировать Запорожскую АЭС, в момент передачи МАГАТЭ должно провести тщательное обследование всей станции, чтобы исключить возможность ее дистанционного подрыва", — отметил Зеленский.

Напомним, что на фоне предполагаемого российского теракта на Запорожской АЭС в городе проведут масштабные учения. Тренировки будут продолжаться как в самом Запорожье, так и в окрестностях.

Также мы писали, что российские оккупанты как гражданские, так и военные начали выезжать с территории Запорожской АЭС и города Энергодар. Последней датой выезда в Крым оккупанты назвали 5 июля.

Добавим, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мир будет расценивать возможный подрыв ЗАЭС российскими оккупантами как применение ядерного оружия против мирных людей. Он добавил, что действия оккупантов непредсказуемы, что доказывает подрыв ими Каховской ГЭС.

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