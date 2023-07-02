Росія може дистанційно підірвати ЗАЕС після її деокупації, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: google.com

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є ймовірність дистанційного підриву Запорізької атомної електростанції російськими окупантами після її деокупації. Тому Міжнародне агентство з атомної енергії мусить ретельно перевірити всю станцію, щоб уникнути подібного сценарію.

Про це президент розповів в інтерв'ю іспанським ЗМІ, як повідомили в Офісі Президента.

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Коментар Зеленського

"Якщо світ змусить Росію деокупувати Запорізьку АЕС, у момент передачі МАГАТЕ має провести ретельне обстеження всієї станції, щоб виключити можливість її дистанційного підриву", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що на тлі можливого російського теракту на Запорізькій АЕС у місті проведуть масштабні навчання. Тренування триватимуть як у самому Запоріжжі, так і на околицях.

Також ми писали, що російські окупанти — як цивільні, так і військові — почали виїжджати з території Запорізької АЕС та міста Енергодар. Крайньою датою виїзду до Криму окупанти назвали 5 липня.

Додамо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що світ розцінюватиме ймовірний підрив ЗАЕС російськими окупантами як застосування ядерної зброї проти мирних людей. Він додав, що дії окупантів непередбачувані, що доводить підрив ними Каховської ГЕС.