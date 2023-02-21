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Россия готовится к массовой мобилизации студентов: украинская разведка обнародовала документ

21 февраля 2023 09:21
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россия готовится к массовой мобилизации студентов: данные разведки
Россия готовит новую волну мобилизации
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В России проводятся мероприятия по обеспечению проведения очередной волны мобилизации. В настоящее время активно наращиваются возможности обеспечения массовой мобилизации студентов высших учебных заведений.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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Подробности

Как рассказали в разведке, для мобилизации студентов во вражескую армию создаются так называемые "участки оповещения", которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения.

В частности, как сообщает ГУР, руководство Новосибирского государственного педагогического университета, Томского политехнического университета, Томского государственного педагогического университета выдало документы, обязывающие структурные подразделения заведений выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на "участках оповещения".

"К этой работе планируется привлекать граждан, официально не подлежащих мобилизации. При этом, в томском политехническом университете включение в состав "участков" происходит без согласия или даже предварительного информирования определенных студентов и сотрудников", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что руководить "участками" назначаются представители высшего руководства учебных заведений.

"Важно, что для проведения очередной волны мобилизации в россии не нужны дополнительные правовые основания, поскольку объявленная в сентябре 2022 года "частичная мобилизация" официально так и не была завершена", — отметили в ГУР.

В украинской разведке предположили, что мобилизация будет проведена до 1 апреля – начала весеннего призыва на срочную службу. При необходимости начало призыва может быть отсрочено.

Украинская разведка также обнародовала копию приказа министерства просвещения россии.

Напомним, ранее представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что дальнейшая мобилизация в россии еще больше истощает ее. Если страна-агрессор продолжит новый этап мобилизации, она пострадает от тех проблем, которые обнаружила предыдущая волна.

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