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Росія готується до масової мобілізації студентів: українська розвідка оприлюднила документ

21 лютого 2023 09:21
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росія готується до масової мобілізації студентів: дані розвідки
Росія готує нову хвилю мобілізації
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У росії проводяться заходи щодо забезпечення проведення чергової хвилі мобілізації. Наразі активно нарощуються можливості із забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України. 

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Подробиці

Як розповіли у розвідці, для мобілізації студентів до ворожої армії створюються так звані "дільниці оповіщення", які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання.

Зокрема, як повідомляє ГУР, керівництво Новосибірського державного педагогічного університету, Томського політехнічного університету, Томського державного педагогічного університету видало документи, які зобов’язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на "дільницях оповіщення". 

"До цієї роботи планується залучати громадян, які офіційно не підлягають мобілізації. При цьому, в томському політехнічному університеті включення до складу "дільниць" відбувається без згоди або навіть попереднього інформування визначених студентів та співробітників", — йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що керувати "дільницями" призначаються представники вищого керівництва навчальних закладів.

"Важливо, що для проведення чергової хвилі мобілізації в рф не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену у вересні 2022 року "часткову мобілізацію" офіційно так і не було завершено", — зауважили в ГУР. 

В українській розвідці припустили, що мобілізацію буде проведено до 1 квітня – початку весняного призову на строкову службу. В разі необхідності початок призову може бути відстрочений.

Українська розвідка також оприлюднила копію наказу міністерства освіти рф. 

Нагадаємо, раніше представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що подальша мобілізація в росії ще більше виснажить її. Якщо країна-агресор продовжить новий етап мобілізації, вона постраждає від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля.

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